Gesundheits-Apps unter der Lupe: Funktionen und Datenschutz im Check

Es wird deutlich, dass nicht bei allen Gesundheits-Apps der Fokus auf umfassenden Datenschutz liegt. Während einige App-Anbieter hohe Standards rund um den Datenschutz setzen, sind andere Unternehmen in dieser Hinsicht eher weniger bemüht. In einigen Fällen wurden die Kundendaten auf internationalen Servern gespeichert und bei manchen Apps ist nicht einmal eindeutig klar, was mit den Daten geschieht. Wer sensible Daten weitergibt, sollte sich immer ausführlich über die Datenschutzbestimmungen informieren und im Zweifelsfall lieber die Finger von der App lassen.