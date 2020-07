Glamping in Deutschland: Zelten in Saus und Braus

Otterstadt in Baden-Württemberg: Camping der etwas anderen Art

Eine ganze Glamping-Stadt erwartet Besucher in Otterstadt am Kollersee. Das Camping-Gebiet ist vergleichsweise dicht bebaut, sodass Ruhesuchende hier nicht ganz so glücklich werden. Wer es beim Campen allerdings gesellig mag, wird sich schnell wohl fühlen. Das Besondere an diesem Angebot sind die vielen verschiedenen Unterkunftsarten, die zur Auswahl stehen. Urlauber übernachten im großen Safarizelt mit Terrasse, können in einem Schäferwagen nächtigen oder einen Platz für den eigenen Wohnwagen mieten.

In der näheren Umgebung können Urlauber baden, SUP-Boards ausleihen, Kajak fahren oder einen Spaziergang in der Natur unternehmen. Zum Camping-Gelände gehören ein Bistro und ein Biergarten. Für Verpflegung und gesellige Abendstunden bei einem kühlen Bier ist also gesorgt. Die Preise variieren je nach Unterkunftsart und Jahreszeit.

Uelzen in Niedersachsen: Öko-Camping vom Feinsten

Ganz in der Nähe der Heidestadt Uelzen befindet sich das Uhlenköper-Camp. Auf dem Camp-Gelände erwartet Urlauber eine große Vielfalt an Unterkünften. Übernachten können Camp-Besucher zum Beispiel in einer der geräumigen Jurten, in der Schlummertonne oder im großen Tipi. Es stehen außerdem eine Öko-Ferienwohnung und sogar Schlafstrandkörbe parat. Wer einen eigenen Wohnwagen hat oder ganz klassisch zelten möchte, findet im Uhlenköper-Camp auch dafür Gelegenheit.

Ein Besuch ist für Familien und für Paare gleichermaßen empfehlenswert. Zum Angebot auf dem Gelände gehören ein Natur-Freibad, Spielplätze, Kanu- und Fahrradvermietungen sowie geführte Kanu-Touren. Auch die Heideregion Uelzen hat so manche Attraktion zu bieten, sodass bei den Ausflügen keine Langeweile aufkommt. Die Übernachtungspreise starten bei 62 Euro pro Nacht.

Camping Resort an der Zugspitze: Glamour-Camping bei atemberaubender Kulisse

Besonders luxuriös geht es im 5-Sterne-Camping-Resort am Fuße der Zugspitze zu. Neben der unvergleichlichen Natur der Bayerischen Alpen können sich Urlauber auf ein exklusives Camping-Erlebnis freuen. Die Übernachtungspreise beginnen bei 70 Euro pro Nacht und es stehen verschiedene Unterkünfte, wie zum Beispiel Schlaffässer oder Lodges, zur Auswahl. Stellplätze für Wohnmobile gibt es auf dem Camping-Gelände ebenfalls.

Zum Glamping-Areal gehören unter anderem eine Wellnesslandschaft, ein Bistro, ein Alpenspielplatz und ein Ski- und Snowboard-Verleih. Urlauber können in der Region Wanderungen sowie Radtouren unternehmen oder auch Golf spielen.