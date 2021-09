Wieso ist guter Schlaf so wichtig?

Stress im Alltag, Schlafstörungen, Vollmond oder zu viele Folgen der Lieblingsserie - all dies sind Ursachen für zu wenig Schlaf. Dabei kommt der berühmte Schönheitsschlaf nicht von ungefähr. Sieben bis acht Stunden Schlaf sind in etwa nötig, damit wir uns gut erholen können.

Während wir schlafen, sieht es zwar von außen nach einem Ruhezustand aus, im Körper laufen jedoch viele wichtige Regenerierungsprozesse. Unser Gehirn verarbeitet das Erlebte vom Tag und speichert es im Langzeitgedächtnis ab. Wer also wichtige Prüfungen vor sich hat, sollte genügend Schlafenszeit zwischen den Lernphasen einplanen.

Sich "gesund schlafen" ist kein Mythos. In der Nacht arbeitet sich das Immunsystem stark und kann wichtige Abwehrkräfte entwickeln. Auch das bedeutsame Wachstumshormon wird nur im Tiefschlaf ausgeschüttet. Es repariert Zellschäden in der Haut und im Gewebe und sorgt dafür, dass Fett abgebaut wird.

Zu wenig Schlaf hat zur Folge, dass sowohl die Konzentration als auch die Leistungsfähigkeit abnimmt. Das Risiko für eine Herzerkrankung oder einen Schlaganfall steigt, Betroffene leiden oftmals unter Bluthochdruck. Außerdem kann Schlafmangel Persönlichkeitsveränderungen nach sich ziehen - Gereiztheit, Burnout oder Depressionen sind keine Seltenheit.

Interessant: Guter Schlaf kann die Lebenserwartung um etwa fünf Jahre steigern.