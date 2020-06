Hartschalenkoffer Test: Das beste Gepäckstück für die Reise

Horizn H5 – Der smarte Hartschalenkoffer für Trendsetter

Horizn kreiert Koffer für Entdecker und Macher – so die Mission des Unternehmens. Was die Koffer so besonders macht: sie sind ausgestattet mit einer wiederaufladbaren Powerbank zum Laden on the way mit verschiedenen Eingängen und einem Compression Pad zum Platzsparen (Edition Smart). Erhältlich ist der Koffer in vielen verschiedenen gedeckten Farben und ist 100 % vegan – allerdings auch der teuerste in unserem Test.

Der Horizn H5 auf einen Blick

Größe/Abmessung: 40 x 55 x 20 cm

Volumen: 35 Liter

Material: 100% Polycarbonat (Deutsches High-tech Polycarbonat)

Haptik: Angeraute Oberfläche mit Strukturmuster

Ausstattung: TSA-Zahlenschloss, 4 Doppelrollen 360° drehbar, wasserabweisendes Futter aus Premium Nylon, Wäschebeutel, Abdeckhaube, durchdachtes Packsystem

Gewicht: 3,1 Kilo

Preis: 190 Euro Essential-Edition, 280 Euro für Smart-Edition