Heißluftballonfahrt: Über dem Boden der Tatsachen schweben

Die schönsten Startpunkte für eine Ballonfahrt

Eines der spektakulärsten Erlebnisse ist vermutlich die Fahrt über eine Berglandschaft oder daran entlang. So bietet mydays beispielsweise eine Alpenüberquerung mit dem Heißluftballon an. Die Fahrt startet am Tegernsee und dauert ganze zwei Tage. Gefahren wird mit einem Spezialballon jeweils 3 bis 5 Stunden am Stück in einer Höhe von bis zu 6.000 (!) Metern.

Auch bei Jochen Schweizer gibt es Angebote für Startpunkte in Berglandschaften, wie dem Allgäu. Oder wie wäre es mit einer Ballonfahrt über die waldigen Hügel des Saarlands – bei gutem Wetter mit Blick bis ins benachbarte Frankreich?

Besonders aufregend: Der Flug über eine große Wasserfläche. Beispielsweise am Bodensee oder an der Mecklenburgerischen Seenplatte gibt es einige Unternehmen, die romantische Ballonfahrten zu zweit anbieten. Gemächlich schaukeln Sie an Sommerabenden über die glitzernde Wasserfläche dahin.

Egal wie: Ob Flachland, Mittelgebirge oder Berge – eine Heißluftballonfahrt ist immer ein Erlebnis für alle Sinne. Nicht nur die Perspektive wechselt. Weit über dem Boden ändern sich außerdem die Geräuschkulisse sowie die Gerüche. Es kommt also gar nicht so sehr auf den Startpunkt der Heißluftballonfahrt an!

Die Regeln für eine Heißluftballonfahrt: Mindestalter und mehr

Wer im bunten Ballon über den Himmel pendeln möchte, muss einige Dinge beachten und ein paar Bedingungen erfüllen. So gibt es Umstände, unter denen es nicht angeraten ist, eine Heißluftballonfahrt anzutreten. Auch verantwortungsvolles Handeln ist in den luftigen Höhen gefragt.

Besser am Boden bleiben, wenn…

Es gibt zwar generell kein Mindestalter für eine Heißluftballonfahrt. Viele Unternehmen setzen aber eine Altersgrenze von mindestens zwölf Jahren für ihre Passagiere an. Oder die Größe ist beispielsweise auf mindestens 1,30 m festgelegt. Oft ist es auch so, dass Fahrgäste unter 18 Jahren eine volljährige Begleitperson dabeihaben müssen.

Nicht in den Ballon dürfen Schwangere und frisch Operierte. Das hat den Grund, dass die Landung manchmal etwas ruppig sein kann, je nach Witterungsverhältnissen und Untergrund. Da dies nicht unbedingt vorhersehbar ist, sind die genannten Personengruppen aus Sicherheit von der Fahrt ausgeschlossen.

Theorie für die Heißluftballonfahrt: Wie verhalte ich mich im Ballon?

Wer sicher im Heißluftballon mitfahren möchte, sollte bereit sein, die Anordnungen des Ballonpiloten zu befolgen. Daraus ergibt sich auch die Festlegung eines Mindestalters bei vielen Anbietern: Die Gäste müssen reif genug sein, Weisungen Folge zu leisten.

Zudem ist nicht zu empfehlen, im Korb zu springen oder auf den Rand zu klettern sowie den Piloten bei seiner Arbeit zu blockieren. Aus Gründen der Zurechenbarkeit ist der Konsum von alkoholischen Getränken im Ballonkorb während der Fahrt untersagt.

Sicherheit geht vor: Verlässliche Anbieter erkennen

Es gibt ein paar Indizien, anhand derer sich zwielichtige Unternehmen leicht aus dem breiten Angebot der Ballonfahrer herausfiltern lassen. So sagt schon allein der Preis eine Menge aus: Für einen Ballonpiloten rechnet es sich nicht, Fahrten unter knapp 200 Euro anzubieten. Denn die Sicherheitsvorschriften der Branche sind streng ­– und Reparaturen oder die Anschaffung eines neuen Ballons aufwendig und teuer.

Auch die Genehmigung ist mit hohem Aufwand verbunden und erfordert hohe Standards, was Material und Piloten betrifft. Außerdem: Wer (zu) günstige Fahrten anbietet, fordert im Nachhinein möglicherweise einen Brennstoffaufschlag – oder der Rücktransport zum Startpunkt ist nicht im Preis enthalten.

Auch die Übung des Ballonpiloten ist entscheidend: Zwar gibt es Piloten, die ihren Schein schon jahrzehntelang haben, aber nur vier bis fünf Ballonfahrten pro Jahr antreten. Dass sich auf diese Weise eine Routine einstellt, ist eher unwahrscheinlich.