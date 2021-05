Dekoration für die Hochzeitslocation unter freiem Himmel

Bei der Deko für die Hochzeit im Freien sollte sich das Brautpaar von den Gegebenheiten der Natur leiten lassen und die einzelnen Elemente aufeinander abstimmen. Meist bietet die Umgebung selbst bereits die perfekte Hochzeitsdekoration. Artikel aus Holz und grüne Pflanzen können ebenso verwendet werden wie zahlreiche Blumen für noch mehr Natürlichkeit.

Das A und O für eine atemberaubende Stimmung am Abend ist außerdem eine hübsche Beleuchtung. Lichterketten, Lampions, Laternen, Fackeln und Kerzen sind unerlässlich. Sie tauchen die Location in ein wundervolles Licht.

Unser Tipp: Im Onlineshop von Lampenwelt gibt es jede Menge Inspiration für die Beleuchtung im Freien.

Informationen für die Gäste

Das Brautpaar sollte in den Hochzeitseinladungen unbedingt darauf hinweisen, dass die Hochzeit im Freien stattfinden wird. Die Gäste müssen sich auf die Gegebenheiten einstellen können. Das ist zum Beispiel wichtig bei der Frage danach, was sie zur Feier anziehen sollen. High Heels sind in der Natur selten gut geeignet. Zudem werden die Hochzeitsgäste möglicherweise etwas zum Überziehen benötigen, wenn es abends kalt wird. Oder was ist mit Allergikern? Sie sollten unbedingt an ihre Tabletten denken, damit sie sorgenfrei feiern können. Damit die schicke Einladung nicht mit zu vielen Informationen befüllt wird, kann auch eine Beilage dafür mit in den Umschlag gepackt werden.

Flexibel und gelassen bleiben

Es gibt also einiges bei der Planung der Hochzeit im Freien zu beachten. Am besten erstellen sich Brautpaare eine praktische To-Do-Liste, auf der alle erledigten Besorgungen abgehakt werden können. So wird mit Sicherheit nichts vergessen! Am Hochzeitstag selbst zählt es, gelassen zu bleiben. Liegt ein Plan B für schlechtes Wetter bereit und sind die Gäste flexibel, wird alles gut gehen. Niemand sollte sich von Regen die Stimmung vermiesen lassen. Unter freiem Himmel zu heiraten ist in jedem Fall etwas ganz Besonderes. Es wird ein unvergesslicher Tag - sowohl für das Brautpaar als auch für die Gäste.