Hörbuch in Englisch – Fremdsprachiges auf die Ohren

Erlebte Welten: Beliebte Romane als Hörbuch in Englisch

Sich zwischen den angebotenen fremdsprachigen Hörbüchern zu entscheiden, fällt schwer. Denn fast jeden englischsprachigen Roman gibt es mittlerweile auch als Hörbuch in Englisch. Einige Titel sind jedoch besonders beliebt:

The Seven Sisters – Lucinda Riley

Das Hörbuch in Englisch ist der Auftakt zu einer neuen Saga von Lucinda Riley – und damit ideal für alle Hörbuch-Fans! In 18 Stunden Hörgenuss erleben die Hörer die Welt von Maia und ihren Schwestern, die nach dem Tod ihres Vaters einen Hinweis auf ihre wahre Herkunft bekommen und sich auf die Reise nach ihren Wurzeln begeben. Das Hörbuch in Englisch gibt es beispielsweise im Audible-Abo für 9,95 Euro im Monat oder bei Thalia für einmalig 34,99 Euro.

Where the Crawdads Sing – Delia Owens

In den USA war der Roman ein Bestseller – und nach der Übersetzung auch hierzulande. Die Geschichte rund um das Marschmädchen Kya ist gleichzeitig Roman, Krimi und auch ein wenig romantisch. Enthalten im Audible-Abo oder für 22,99 Euro bei Thalia warten knapp 12 Stunden Erzählung, die sich an erwachsene Hörer richtet.

Ungeklärte Fälle: Diese Krimis und Thriller gibt es als Hörbuch in Englisch

Nicht nur als Podcast sind Kriminalfälle beliebt – auch bei den fremdsprachigen Hörbüchern gibt es für Spannungsliebhaber eine große Auswahl. Diese Krimi -Geschichten sind als Hörbuch in Englisch echte Bestseller.

The Silent Wife – Karin Slaughter

Alle von Karin Slaughters Büchern sind Bestseller in den Hörbuch-Charts. So auch The Silent Wife, das knapp 18 Stunden Hörgenuss beschert. Der achte Teil der Serie um Will Trent und Sara Linton behandelt den Mord um eine junge Frau – der nur durch die Aufklärung eines lange zurückliegenden Falles gelöst werden kann. Dabei gerät auch der erfahrene Kommissar an seine Grenzen. Das fremdsprachige Hörbuch gibt es im BookBeat-Abo, auf Audible und für 47,99 Euro bei Thalia.

The Thirst – Jo Nesbo

Auch Krimi-König Jo Nesbos Bücher gibt es als Hörbuch in Englisch. In The Thirst findet ein Serienmörder seine Opfer über Tinder – und die Polizei in Oslo tappt im Dunklen. Nur Spezialist Harry Hole kann den Fall lösen und ist nach anfänglichem Zögern auch dazu gezwungen… Das fremdsprachige Hörbuch gibt es bei Audible und für 19,99 Euro bei Thalia. Es warten knapp 18 Stunden lang Spannung pur!

Wissenslücken füllen: Diese Hörbücher in Englisch bilden weiter

Das Allgemeinwissen ausbauen: auch das geht mit vielen fremdsprachigen Hörbüchern. Denn ebenso wie Krimi, Roman und Comedy gibt es auch Sachbücher als Audio Book.

Sapiens – Yuval Noah Harari

Die Geschichte der eigenen Spezies näher kennenlernen können die Hörer mit Sapiens. In knapp 15 Stunden Hördauer geht der Historiker Harari auf die Rolle des Menschen in der Entwicklung der Welt ein – und wie er zu dem werden konnte, was er ist. Das englischsprachige Hörbuch ist im BookBeat- und Audible-Abo enthalten und für 26,99 Euro bei Thalia erhältlich.

It’s Not Always Depression – Hilary Jacobs Hendel

Zurück in den Einklang mit den eigenen Emotionen kommen und damit die mentale Gesundheit wiederherstellen: Ihre Methoden und Praktiken beschreibt Hilary Jacobs Hendel in ihrem Bestseller, den es auch als Hörbuch in Englisch gibt. Das Buch der Psychotherapeutin soll dabei helfen, durch richtiges Fühlen entspannter, neugieriger und mit sich selbst verbundener zu sein – und dadurch Depressionen und Angstzustände zu bewältigen. Zu hören ist der Ratgeber bei Audible und auf audiobooks.com.