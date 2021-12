Für perfektes Entertainment: HUAWEI Tablet Angebote

Während der HUAWEI Feiertage-Deals gibt es die MatePad Serie mit bis zu 130 Euro Preisnachlass. Wir stellen ausgewählte Angebote näher vor.

HUAWEI MatePad 11

Das MatePad 11 gibt es aktuell für nur 379 Euro statt 399 Euro. Das 120 Hz FullView-Display sorgt für eine ruckelfreie Wiedergabe von Videos und Games. Dank der Multi-Window Funktion können bis zu vier Apps gleichzeitig auf einem einzigen Bildschirm dargestellt werden. So können Nutzer beispielsweise Notizen machen, während sie an einer Telefonkonferenz teilnehmen und nebenher ihre Mails abrufen und mit Kollegen chatten. Zudem kann das HUAWEI MatePad 11 per HUAWEI Share als zweiter Bildschirm am Arbeitsplatz verwendet werden.

HUAWEI MatePad Pro 12.6

Mit diesem Tablet ist großes Kino garantiert. Es verfügt über ein 12,6 Zoll OLED FullView-Display, acht Lautsprecher und bietet einen erstklassigen Sound. Das MatePad Pro 12.6 kann zudem mit dem PC verbunden werden und so als zweiter Bildschirm am Arbeitsplatz dienen. Ein weiteres Plus: Der integrierte Akku mit 10.050 mAh ermöglicht ganze 14 Stunden langes Entertainment. Bei den HUAWEI Feiertage-Deals gibt es das HUAWEI MatePad Pro 12.6 für nur 669 Euro statt 799 Euro - das ist eine Ersparnis von 130 Euro.