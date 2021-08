HUAWEI MateBook D 15 – leistungsstarkes Leichtgewicht

Dieser Laptop ist ohne Zweifel ein leistungsstarkes Leichtgewicht: das HUAWEI MateBook D 15 mit einem Intel i3-Prozessor der 10. Generation. Das neue Modell ist aktuell für nur 499€ im Angebot statt bisher 649€. Der Intel Core i3- Prozessor wird von 8 GB RAM unterstützt. In Kombination mit der flotten SSD-Festplatte sorgt dieses Kraftpaket dafür, dass Office-Anwendungen, Programme und Filme flüssig laufen. Die Technik stimmt also schon mal.

Obwohl das MateBook ein Metallgehäuse bietet und stabil verarbeitet ist, ist es leichter als man denkt. Es wiegt nämlich nur 1,53 kg und ist somit ein perfekter Begleiter für unterwegs. Zudem ist es nur 16,9 mm dick. Das MateBook überzeugt gelcihzeitig mit einem edlen und robusten Design. Auch das Display macht Spaß, denn es bietet einen sehr schmalen Rahmen und nutzt somit den Platz optimal. Die Einfassungen an den Seiten sind nur 5,3 mm schmal - so genießen Sie Filme in bester Qualität und können Ihre Projekte effizient und schnell abschließen.

Kabel war gestern: Das HUAWEI MateBook D 15 ist wirklich eine smarte Angelegenheit, denn HUAWEI Smartphones lassen sich mit nur einem Fingertipp verbinden. Dateien können Sie so ganz einfach per Drag & Drop hin- und herziehen. Selbst ohne Internetverbindung wird das Bearbeiten von Daten so leichter als je zuvor!

Praktische Schnellladefunktion: Das MateBook D 15 wird mit einem 65 W USB-C-Ladegerät im praktischen Taschenformat geliefert. Das ermöglicht es, dass der Laptop sich in nur 30 Minuten auf 46% Akkukapazität laden lässt. Wirklich sehr angenehm, wenn es mal schnell gehen soll.