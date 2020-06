Say Cheese! HUAWEI präsentiert P40-Serie

[Sponsored] Seit dem 26. März ist es amtlich: HUAWEI stellte mit der P40-Serie seine neuesten Smartphones vor. Mit den Modellen P40 und P40 Pro zeigt der chinesische Hersteller, was alles möglich ist: großartige Kamera, 5G und vieles mehr. Auch neu: HUAWEI will ganz ohne Google-Apps auskommen. Wir geben einen Überblick und erklären, was die Smartphones besonders macht.