Hunde im Büro: so gelingt das Projekt „Bürohund“

Diese Ausstattung brauchen Bürohunde

Nicht zuletzt muss auch an das Wohl des vierbeinigen Begleiters gedacht werden, wenn dieser mit ins Büro kommen soll. So ist es wichtig, dass der Hund einen festen Rückzugsort hat, an dem er ungestört sein kann. Mit einem Hundekissen oder einer weichen Decke kann dieser Rückzugsort für den Vierbeiner besonders gemütlich ausgestattet werden. Auch über einige, bestmöglich geräuscharme Spielsachen zur Ablenkung, wird sich der Hund freuen. Unverzichtbar sind außerdem Näpfe fürs Essen und Trinken.

Für die Rückzugsort solle ein ruhiger Platz gesucht werden, in dem der Hund geschützt ist und etwas vom Stress abgeschirmt – also zum Beispiel nicht direkt am Gang platzieren. Ist der Stresspegel nämlich dauerhaft hoch, können Hund krank werden. Deswegen sollten Kollegen darauf sensibilisiert werden, nicht immer zum Hund zu gehen, vor allem nicht wenn er schläft. Werden aber alle Aspekte eingehalten, kann der Hund, die Besitzer und Kollegen einen wunderbaren Büroalltag führen.