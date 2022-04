Hundekrankenversicherung: Deshalb ist sie so wichtig

Ein Hund ist nicht nur ein Tier. Er ist treuer Begleiter. Er hilft dabei, dem Alltagsstress zu entfliehen und hat eine beruhigende Wirkung auf den Menschen. Der Hund ist oftmals fester Bestandteil einer Familie. Und genau deshalb sind Hundehalter stets darauf bedacht, dass es ihrem Vierbeiner gut geht. Ist er krank oder hat er sich verletzt, ist der Gang zum Tierarzt selbstverständlich. Ohne eine Krankenversicherung für Hunde jedoch müssen die Kosten dafür vollständig vom Halter übernommen werden - und die liegen nicht selten bei mehreren Hundert oder gar bis weit über 1.000 Euro. Wer sich das nicht leisten kann, steht vor einem Dilemma: Den Hund behandeln lassen und sich möglicherweise verschulden oder ein frühes Ableben der geliebten Fellnase riskieren.

Hohe Kosten keine Seltenheit: So werden sie berechnet

Einige Hundehalter denken vielleicht: "Ach, das betrifft mich nicht. So schlimm wird es meinen Hund schon nicht treffen." Doch Unfälle sind unvorhersehbar und auch Krankheiten können wie aus dem Nichts auftreten. Und dann müssen Hundehalter für den Tierarztbesuch oft tief in die Tasche greifen.

Die Kosten werden über die Gebührenordnung der Tierärzte (GOT) geregelt. Abgerechnet wird zunächst per Standardsatz, auch einfacher Satz genannt. Allerdings dürfen Tierärzte auch den 2-fachen oder 3-fachen Satz abrechnen - je nach Komplexität der Behandlung oder den Standortkosten der Praxis. Das bedeutet, dass die Tierarztkosten in der Stadt oftmals höher sind als die auf dem Land. Gibt es dann auch noch einen Notfall und müssen Hundehalter den Tierarzt am Wochenende oder an einem Feiertag aufsuchen, kann sogar der 4-fache Satz abgerechnet werden, zumindest fällt eine zusätzliche Notfall-Gebühr an.

Ein Beispiel: Hat sich der Hund einen schwierigen Knochenbruch zugezogen, liegt der einfache Satz für die Operation, ohne jegliches Material und Medikamente, bei bereits 384,82 Euro, die Mehrwertsteuer kommt noch obendrauf. Bei einem Notfall am Wochenende können für dieselbe Behandlung bis zu 1.539,28 Euro fällig werden.

Selbst wer über solch hohe Rücklagen verfügt, hat sie sicher für etwas anderes vorgesehen, wie die nächste Reise, eine größere Anschaffung oder die Altersvorsorge. Daher ist es ratsam, eine Krankenversicherung für Hunde abzuschließen. Gute Versicherungen, wie die von PETPROTECT, bieten in ihren Tarifen eine Kostenerstattung bis zum 4-fachen Satz.