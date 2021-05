Fleisch grillen: Welches eignet sich dafür?

Bevor wir konkrete Grillrezepte mit Fleisch vorstellen, soll es zunächst einmal darum gehen, welches Fleisch überhaupt für den Rost in Frage kommt. Sehr beliebt sind im Allgemeinen Rind, Schwein, Geflügel und Lamm. Voraussetzung für den optimalen Grillgenuss ist jedoch in jedem Fall eine gute Qualität des Fleisches.

Fettdurchzogene Fleischstücke, wie Steak oder Kotelett, eignen sich besonders gut für den Grill. Das Fett sorgt für Saftigkeit und mehr Geschmack. Wer das nicht so gerne mag, kann auch auf mageres Fleisch zurückgreifen. Hier empfiehlt es sich allerdings, das Fleisch für einige Stunden vor dem Grillen zu marinieren, um ihm extra Geschmacksnoten zu verleihen.

