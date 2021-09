Warum das richtige Hundefutter so wichtig ist

Jeder Hund ist unterschiedlich und hat seine eigenen Bedürfnisse. So braucht ein Welpe zum Beispiel Beta-Glucane und Nukleotide, die die Entwicklung eines gesunden Immunsystems unterstützen. Ein Hund, der zu Allergien neigt, braucht wiederrum leicht verdauliche Proteine wie Fisch, Lamm oder Huhn. Es ist also wichtig, das Hundefutter individuell an den Vierbeiner anzupassen.

"Ein komplett individualisiertes Futter deckt ideal die Bedürfnisse Deines Hundes ab, denn jede Rasse, jede Größe und jede Entwicklungsphase erfordert andere Nährstoffe, Mineralien und Vitamine." tails.com Tierärztin Dr. Antonia Maria Klaus

tails Hundefutter bietet genau das. Die Ernährungsexperten stellen eine perfekte Balance an Proteinen, Fetten, Ballaststoffen, Mineralien und Nährstoffen zusammen, die die Anforderungen jedes einzelnen Hundes optimal erfüllen.