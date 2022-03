Internet über Kabel oder DSL: Was ist besser?

Worauf sollte die Wahl denn nun fallen: Kabelinternet oder DSL? Wir vergleichen beide Möglichkeiten hinsichtlich Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Kosten.

Verfügbarkeit

In Sachen Verfügbarkeit gibt es beim Internet über Kabel teils große regionale Unterschiede. Einige Regionen sind gar nicht ausgebaut, hier gibt es keinen Internet-Kabelanschluss. Es gibt einige kleine Anbieter, die nur auf bestimmte Gebiete begrenzt sind, aber auch überregionale Anbieter, von denen das Kabelinternet in Anspruch genommen werden kann. Vodafone ist der größte überregionale Anbieter, er ist in allen deutschen Bundesländern vertreten.

Im Unterschied zu DSL haben Kunden beim Internet über Kabel jedoch nicht die Wahl zwischen verschiedenen Anbietern. Für jede Anschrift ist nur ein bestimmter Kabel-Provider zuständig. Über DSL können Tarife unterschiedlicher Anbieter genutzt werden, Kunden haben die freie Wahl. Außerdem ist DSL flächendeckend in Deutschland verfügbar.

Geschwindigkeit

In diesem Bereich punktet eindeutig der Internet-Kabelanschluss. Über Kabel sind Downloadraten von bis zu 1.000 Mbit/s verfügbar. Über DSL sind es maximal 100 Mbit/s, über VDSL immerhin 250 Mbit/s. Selbst wenn also die Download-Geschwindigkeit beim Kabelinternet zeitweise ein wenig abnimmt, weil mehrere Benutzer gleichzeitig bedient werden, ist es dennoch die deutlich schnellere Variante.

Lange Zeit fielen die Uploadraten beim Internet über Kabel geringer aus als bei DSL. Mit bis zu 50 Mbit/s kann es mittlerweile jedoch problemlos mithalten.

Kosten

Die Tarife fürs Kabelinternet gewährleisten zumeist ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Oftmals erhalten Nutzer über Kabel im Vergleich zu DSL mehr für ihr Geld. Wem eine niedrige Übertragungsrate für seine Bedürfnisse genügt, der findet bei DSL-Anbietern ebenfalls günstige Angebote.

Fazit: Die Frage, ob nun Internet über Kabel oder DSL die bessere Variante ist, lässt sich leider nicht pauschal beantworten. Entscheidend ist zunächst einmal die Verfügbarkeit. Nutzer müssen vorab klären, welche der beiden Optionen für ihren Haushalt vorhanden ist. Bei Vodafone gibt es den kostenlosen Verfügbarkeitscheck. Damit lässt sich kurzerhand überprüfen, welche Kabel- und DSL-Tarife an einer bestimmten Adresse verfügbar sind.

Sind beide Varianten möglich, hängt die Entscheidung für Kabelinternet oder DSL von den eigenen Anforderungen ab.