Wechselzeit: Alles rund um die Kfz-Versicherung

KFZ-Versicherung kündigen – der Zeitpunkt

Die Kfz-Versicherung kann immer regulär zum Ende des Versicherungsjahres gekündigt werden. In den meisten Fällen ist das Versicherungsjahr am 31. Dezember zu Ende; Stichtag für die Kündigungsfrist ist in diesem Fall immer einen Monat vorher – also am 30. November. Wird die Autoversicherung nicht vor der Frist gekündigt, verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.

Aber Achtung: Nicht alle Verträge laufen bis zum 31. Dezember. Wenn eine unterjährige Hauptfälligkeit vorliegt, verschiebt sich der Stichtag. Läuft der Vertrag also beispielsweise bis zum 31. Juli, muss bis zum 30. Juni gekündigt werden.

Eine Ausnahme davon bilden die Saisonkennzeichen: Hier ist der Saisonstart das neue Versicherungsintervall. Startet die Saison am 1. März, muss eine Kündigung in dem Fall bis zum 31. Januar erfolgen.

Außerordentlich Kündigungsgründe

Neben der regulären Kündigung gibt es zahlreiche Gründe, die Kfz-Versicherung früher zu kündigen:

Fahrzeugwechsel : Bei einem neuen Auto kann auch die aktuelle Versicherung gekündigt werden. Bei einem Neuwagen oder hochklassigen Gebrauchtwagen ändert sich auch die Typklasse. In diesem Fall kann mit einem Versicherungswechsel viel Geld gespart werden.

: Bei einem neuen Auto kann auch die aktuelle Versicherung gekündigt werden. Bei einem Neuwagen oder hochklassigen Gebrauchtwagen ändert sich auch die Typklasse. In diesem Fall kann mit einem Versicherungswechsel viel Geld gespart werden. Schaden oder Unfall : Nachdem ein Schaden oder Unfall gemeldet worden ist, kann innerhalb eines Monats (nach der Bearbeitung des Falls), gekündigt werden. Unabhängig davon, ob die Versicherung gezahlt hat oder nicht.

: Nachdem ein Schaden oder Unfall gemeldet worden ist, kann innerhalb eines Monats (nach der Bearbeitung des Falls), gekündigt werden. Unabhängig davon, ob die Versicherung gezahlt hat oder nicht. Beitragserhöhungen: Bei steigenden Beiträgen aber gleichbleibenden Leistungen, kann außerordentlich gekündigt werden. Auch hier gilt eine Frist von einem Monat nachdem der Versicherte in Kenntnis gesetzt worden ist. Das Sonderkündigungsrecht besteht allerdings nicht, wenn die Versicherungssteuer gesetzlich erhöht wird, sich die Regionalklasse verschlechtert (Umzug in ein Gebiet mit erhöhtem Risiko für Unfälle/Schäden) oder aufgrund eines Schaden die Schadensfreiheitsklasse zurückgestuft wird.

Keine außerordentlichen Kündigungsgründe

Bei einem Umzug gilt kein Sonderkündigungsrecht! Aber es sollte in jedem Fall die reguläre Kündigungsfrist nicht verpasst werden. Vor allem, wenn es ein Stadt-Land-Wechsel ist – hier sind die Unterschiede in den Versicherungsbeiträgen am gravierendsten.

Auch bei Änderungen, wie die zu versichernden Fahrer, kann nicht einfach die Versicherung gewechselt werden. Hier muss direkt mit dem Versicherer gesprochen werden, ob und wie die Versicherung angepasst werden kann oder muss.