Kontaktlos Bezahlen: Schnell, sicher, smart

Drei Buchstaben, zwei Bezahlmöglichkeiten, ein glücklicher Mensch

Bezahlen in nur wenigen Sekunden ist dank dreier Buchstaben problemlos möglich: NFC. Die Abkürzung steht für Near Field Communication. Übersetzt heißt das „Nahfeldkommunikation“. Praktisch ist hier der Vorgang gemeint, wie das kontaktlose Bezahlen funktioniert, eben im Nahfeld eines Kassenterminals. Dies geht mit folgenden beiden Bezahlmöglichkeiten:

Karte (Giro- oder Kreditkarte)

Mobile Geräte wie Smartphone, Smartwatch u.ä.

Kontaktlos Bezahlen mit der Karte: Dranheben und abgehen

Zum Bezahlen muss die Karte bzw. Smartphone nah an die Kontaktstelle des Kassenterminals, etwa an der Supermarktkasse, gehalten werden und schon wird kontaktlos bezahlt. Dies geht in Sekundenschnelle und das Kassenterminal muss dafür nicht einmal berührt werden. Bis zu einem Betrag von 25 € (Girokarte) bzw. 50 € (Kreditkarte) ist dies ohne PIN oder Unterschrift möglich. Gebühren für die Nutzung dieser Funktion fallen keine an. Somit ist das Bezahlen mit Karte völlig kostenlos.

Aber nicht nur das kontaktlose Bezahlen ist kostenlos – einige Banken bieten ihre Services komplett gebührenfrei an! Dies betrifft die Kontoführung sowie die Verwendung der Kreditkarte. Bei der Deutschen Kreditbank (DKB) ist dies der Fall. Bei der beliebtesten Direkt- bzw. Onlinebank Deutschlands ist für Neu- und Aktivkunden alles kostenlos, selbst das Bezahlen oder Abheben von Bargeld im Ausland.

Die Kontoeröffnung gestaltet sich bei der Onlinebank völlig unproblematisch. Denn das Konto wird online per Videochat eröffnet. Das Anstehen in der Bankfiliale fällt somit weg. Selbst der Kontowechsel, falls gewünscht, ist bei der DKB problemlos. Denn dieser, inklusive Wechsel der Lastschriftmandate, ist im Service inkludiert. Außerdem besticht die DKB durch ihren Kundenservice, der rund um die Uhr verfügbar ist. Einer der vielen Vorteile einer Direktbank, die nicht an Filialen gebunden ist, um ihren Service ihren Kunden anzubieten.

Tipp der Redaktion: Als Neukunde erhält man derzeit bei Eröffnung des kostenlosen Girokontos einen 25€ BestChoice-Gutschein dazu.