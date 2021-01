Kredit umschulden: warum es sich lohnt und was zu beachten ist

Der smava Umschuldungsrechner: Schritt für Schritt zu den besten Kreditkonditionen

So viel zur Theorie. In der Praxis gelingt die Umschuldung eines Kredits oder einer Baufinanzierung in wenigen Schritten. Der erste Schritt ist dabei eine unverbindliche Kosten- und Ersparnisübersicht. Dafür ist der smava Umschuldungsrechner das perfekte Tool.

Um herauszufinden, wie hoch das Sparpotenzial bei der Umschuldung sein kann, müssen Nutzer zunächst die Konditionen des bisherigen Kredits eintragen. Dazu gehören Höhe der monatlichen Raten, die Restlaufzeit des Darlehens sowie der effektive Jahreszins. Demgegenüber stellt smava die möglichen Konditionen des Umschuldungskredits auf einen Blick zur Verfügung. Weiter unten ist dann noch der gesparte Betrag zu sehen, sowie die Weiterleitung zum Kreditvergleich.

Keine Sorge um die Schufa-Daten: Die Nutzung des Umschuldungsrechners sowie der daraufhin erstellte Kreditvergleich haben keinerlei Einfluss auf den Score der Schufa oder anderer Auskunfteien.