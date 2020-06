Von Berlin über Argentinien ins Saarland

Eigentlich sollte 2020 Annes Jahr werden: Die 28-Jährige stieg Anfang März in Berlin in den Flieger, um die nächsten Monate Südamerika zu bereisen. Doch nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in Buenos Aires bereitete sich Argentinien auf einen Lockdown vor. Und plötzlich versuchten alle Urlauber auf einen der letzten Flüge nach Europa zu kommen. Mit Umwegen über Kanada war Anne nach 12 Tagen wieder in Deutschland. Corona beendete jedoch nicht nur ihre Reise, sondern auch Zukunftspläne. Da es für die gelernte Kostümbildnerin in diesem Jahr keine Aufträge mehr an den Theatern Berlins geben wird, gibt sie nun schweren Herzens ihre Berliner Wohnung auf und fängt im Saarland noch einmal neu an.

