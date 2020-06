Kunst mieten für Flexible und Unentschlossene

Kunst mieten? Es ist ganz einfach!

Wer Lust auf ein eindrucksvolles geliehenes Kunstwerk hat, das das eigene Wohnzimmer oder das Büro schmückt und alle Blicke auf sich zieht, muss nicht lange suchen. In Internet tummeln sich diverse Anbieter, bei denen man Kunst mieten kann und dabei in vielen Fällen günstige Konditionen bekommt. Der Leihprozess ist nicht aufwendiger als zum Beispiel beim Onlineshopping: Kunstwerk aussuchen, Laufzeit wählen, anmelden, Zahlungsmodalitäten festlegen und die Kunst entweder liefern lassen oder sie im Lager der Mietportale selbst abholen.

Um den Versicherungsschutz für die gemieteten Kunstobjekte muss sich niemand Gedanken machen. Eine Hausratsversicherung deckt auch geliehene Kunstwerke ab. Außerdem bieten viele Portale eigene Versicherungen, die alle Schäden an den Kunstwerken abdecken. Die Auslieferung ist in der Regel versichert.

Auf den Leih-Portalen ist die Laufzeit entweder frei wählbar oder es gibt einen Mindestmietzeitraum. Wer sich in das Mietkunstwerk verliebt hat, kann dieses in vielen Fällen kaufen. Es gibt Portale, die sich auf die Vermietung von Kunst an Unternehmen und Institutionen spezialisiert haben und solche, die auch oder nur an Privatpersonen vermieten.