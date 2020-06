Schluss mit Wegwerfen: Lebensmittelverschwendung vermeiden

Lebensmittelverschwendung in Zahlen: Ein Drittel landet im Müll

Jährlich werfen die Menschen in Deutschland rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müll. Pro Kopf sind es rund 85 Kilogramm – so viel wie in zwei volle Einkaufswagen passen. Nimmt man die gesamte Menge des Lebensmittelabfalls, dann sind rund 480.000 Sattelschlepper notwendig, diese Menge zu transportieren. Jedes achte Nahrungsmittel landet bundesweit im Mülleimer. Weltweit ist es sogar ein Drittel aller produzierten Lebensmittel, das nicht in den Bauch, sondern in die Tonne wandert.

Zurück zu Deutschland. Von den 12 Millionen Tonnen Abfällen verursachen Privathaushalte mit 6,7 Millionen Tonnen etwa die Hälfte der jährlichen Lebensmittelabfälle. Genau hier kann jeder in seinem eigenen Haushalt ansetzen. Die Ausrede, einer alleine kann ohnehin nicht viel ausrichten, gilt deshalb nicht.

In den anderen Bereichen fällt weit weniger Lebensmittelverschwendung an: In der Industrie sind es etwa 1,9 Millionen Tonnen und im Handel etwas mehr als eine halbe Million Tonnen Lebensmittel, die weggeworfen werden.

Verschwendung bleibt nicht ohne Folgen

Die Verschwendung von Lebensmitteln wirkt sich auf vielfache Weise aus. So wird durch die Produktion der später weggeworfenen Nahrungsmittel die Umwelt auf unterschiedliche Weise belastet. Es entstehen Treibhausgase, es werden Millionen von Kubikmetern Wasser verbraucht und es werden Tausende Quadratkilometer landwirtschaftlicher Fläche unnötig genutzt.

Auf der anderen Seite leiden weltweit mehr als 800 Millionen Menschen an Hunger. Diese sind dann noch zusätzlich von der Überproduktion und der Lebensmittelverschwendung betroffen. So werden in vielen ärmeren Ländern die Lebensmittel angebaut, die dann in einkommensstärkeren Ländern exportiert werden. Zudem werden die Felder für Futtermittel genutzt. Für den Nahrungsanbau der in diesen Ländern lebenden Menschen bleibt dann nicht mehr allzu viel Platz.

Durch die Überproduktion steigt weiterhin die Nachfrage nach Rohstoffen wie Getreide. Dies hat zur Folge, dass die Preise für Grundnahrungsmittel immer weiter steigen. Dies trifft dann die armen Länder besonders stark.