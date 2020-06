Mobile Banking: Bankgeschäfte to go

Sicherheit beim Mobile Banking: Gegen böse Überraschungen gefeilt

Gerade bei sensiblen Daten – und Bankdaten gehören definitiv dazu – ist das Thema Sicherheit zentral. Denn niemand möchte, dass Daten missbräuchlich verwendet werden oder jemand Fremdes Zugang zum eigenen Bankkonto erhält. Um solche bösen Überraschungen weitestgehend zu vermeiden, setzen Banken auf einen umfangreichen Schutz der Kundendaten.

Der Datenschutz sowie die Datensicherheit bei der PSD Banking-App wurden vom TÜV Rheinland zertifiziert, da die App folgende Anforderungen erfüllt:

Vertraulichkeit und Integrität der verarbeiteten Informationen

wirksame Umsetzung der Aussagen der Datenschutzerklärung

wirksamer Schutz der personenbezogenen Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz

wirksame Absicherung der von außen zugänglichen technischen Systeme gegen unbefugte Nutzung

In der Praxis bedeutet dies, dass Bankgeschäfte online oder mobil so sicher wie möglich abgewickelt werden können.

SecureGo für mehr Sicherheit beim Online- und Mobile Banking

Das magische Wort, die die Sicherheit beim Online-Banking gewährleisten sollen, ist SecureGo. Wann immer eine Transaktion per Smartphone oder Browser getätigt wird, wird eine Transaktionsnummer (TAN) an die SecureGo-App des Smartphones oder Tablets geschickt, um Transaktionen abzuschließen. Dies funktioniert ähnlich wie beim mobilen TAN, nur dass in diesem Fall die Nummer nicht per SMS ans Endgerät geschickt wird, sondern diese in der SecureGo-App angezeigt wird.

Die TAN ist immer nur für diese eine bestimmte Transaktion gültig. Werden darüber hinaus zwei unterschiedliche Kommunikationsträger, etwa Tablet und Smartphone, verwendet, wird die Sicherheit nochmals gesteigert, da ein Dritter dann beide Geräte bräuchte und ein Missbrauch dadurch schwieriger wird.

Eine TAN ist darüber hinaus auch notwendig, um sich online in sein eigenes Bankkonto einzuloggen, zusätzlich zum Anmeldenamen und dem Passwort. Dies erhöht bereits im ersten Schritt die Sicherheit, da zusätzlich das Smartphone mit der im Konto verbundenen Handynummer benötigt wird. Bei der PSD Bank Nürnberg ist eine TAN bei der Anmeldung ins Onlinebanking nur dann nötig, wenn seit 90 Tagen kein Login vorgenommen wurde.

SSL-verschlüsselte Datenübertragung: Sichere Kommunikation zwischen Kunde und Bank

Die PSD Bank Nürnberg setzt für die sichere Übertragung von Kundendaten im Online-Banking die Secure Socket Layer (SSL)-Verschlüsselung ein. Mit diesem System werden Daten und Transaktionen, die im Online-Banking empfangen bzw. getätigt werden, für Dritte nicht einsehbar.