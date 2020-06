Nachhaltig reisen: Die Welt sehen und besser machen

Was kann ich bei der Wahl des Hotels berücksichtigen?

Oft suchen Reisende nach dem günstigsten Preis für Übernachtung vor Ort. Dieser wird meistens von internationalen Ketten angeboten, die Bettenburgen in bester Lage bauen. Große Hotelketten gehören ausländischen Investoren, die kein Interesse an dem haben, was um das Hotel herum passiert. Selbst Arbeitskräfte werden oft von außerhalb eingeflogen. Stattdessen ist es besser, kleine Häuser vor Ort zu buchen, die von Einheimischen geführt werden oder sogar einen Homestay bei einer Familie in Anspruch zu nehmen. Dadurch wird gleich die Nähe zur Kultur und dem Land hergestellt.

Tipp: Wenn es doch ein größeres Hotel sein soll, können sich Reisende vorher erkundigen, wie "grün" dieses ist. Einige (wenige) Ketten versuchen nachhaltigen Tourismus zu betreiben und das Land, die Kultur sowie die Einheimischen zu schützen und zu fördern.