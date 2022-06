Anekdot - Upcycling aus der Hauptstadt

Anekdot verwendet für die Eco-Swimwear hochwertige Materialien, die in anderen Fabriken liegen bleiben. Das sind zum Beispiel Produktionsreste oder Überschüsse, teilweise sogar von Luxusmarken. Somit sind die Kollektionen des Berliner Labels zwar limitiert, jeder Bikini bzw. Badeanzug wird dadurch jedoch zu etwas Besonderem.

Zusätzlich zu den Produktionsresten kauft Anekdot zertifizierte recycelte Nylons aus Italien ein. Hergestellt wird die nachhaltige Bademode in liebevoller Handarbeit, bei fairer Bezahlung, direkt in Berlin und in Polen.

Ein weiteres Plus: Anekdot nutzt eine vollständig kunststofflose Verpackung, die so minimal wie möglich ausfällt und auf unnötige Füllungen verzichtet.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Material : hauptsächlich Produktionsreste und Überschüsse

: hauptsächlich Produktionsreste und Überschüsse Produktion in : Deutschland und Polen

: Deutschland und Polen Kosten: Badeanzüge ab 150 Euro, Oberteile ab 65 Euro, Hosen ab 75 Euro

Erhältlich ist die nachhaltige Bademode von Anekdot unter anderem im Avocado Store. Ein Avocado Store Gutschein verhilft zu einer attraktiven Ersparnis.