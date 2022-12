8. Trendboxen

Sie sind angesagt, überraschend und vielseitig: Trendboxen. TrendRaider bietet in seinen Boxen nachhaltige Geschenke aus unterschiedlichen Bereichen wie Wellness, Design, Fashion oder Food an. Heraus kommt ein spannender Mix aus neuen, fairen Lifestyle-Produkten. Die TrendRaider Geschenkbox ist in unterschiedlichen Größen erhältlich, klassisch oder vegan und kann auf die Interessen der zu beschenkenden Person abgestimmt werden. Mit einem TrendRaider Gutschein sparen Kunden bei der Bestellung.