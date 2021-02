Nachhaltige Mode online: Merch kaufen und dabei Gutes tun

Sea Shepherd

Diese internationale, gemeinnützige Organisation kämpft für die Erhaltung der Meere und der darin existierenden Lebewesen. Mit Hilfe vieler freiwilliger Helfer und zahlreicher Spenden setzen sie sich für den Schutz bedrohter Tierarten ein, reinigen Strände und Gewässer und bekämpfen außerdem illegalen Wal- und Fischfang - natürlich gewaltfrei.

Durch die Kooperation mit Sea Shepherd will auch EMP dazu beitragen, dass einzigartige Lebensräume erhalten bleiben. Im Onlineshop gibt es verschiedene Sea Shepherd Produkte, unter anderem T-Shirts und Hoodies, alle Fairtrade und aus 100% Bio-Baumwolle. Und jetzt kommt das Beste: Für jedes verkaufte Sea Shepherd Produkt, spendet EMP einen Teil an die Organisation. Damit kann jeder zum Meeresretter werden!

Viva con Agua

"Wasser für alle! Alle für Wasser!" - das ist die Vision von Viva con Agua. Die Non-Profit-Organisation aus Sankt Pauli setzt sich dafür ein, dass alle Menschen auf der ganzen Welt einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen erhalten. Um die Organisation zu unterstützen, gibt es bei EMP nachhaltige Kleidungsstücke von Viva con Agua zu kaufen - unverkennbar mit dem Logo in Form eines kleinen Wassertropfens. Ein Teil jeder Bestellung geht direkt als Spende an Viva con Agua. Mit ihr werden Leben gerettet!

Wer die nachhaltige Mode online bestellt, leistet also einen wichtigen Beitrag zur humanitären Hilfe. Er erhält aber auch ein lässiges Outfit, hochwertig und zu 100% aus Baumwolle. Die schlichten Shirts und Hoodies lassen sich optimal zu Jeans und Röcken kombinieren. So lässt sich die wichtige Botschaft perfekt in die Welt tragen.

Hardcore Help Foundation

Anlass zur Gründung dieser gemeinnützigen Organisation war der Tsunami in Japan 2011. Rico Huntjes sah, dass die Menschen schnell Hilfe benötigten und entschied sich kurzerhand dazu, den Erlös des Merchandisingverkaufs bei einem anstehenden Festival zu spenden. Als er damit Erfolg hatte, entschloss er sich, die Hardcore Help Foundation weiterzuführen und unterstützt seitdem verschiedene Projekte in Dritte Welt Ländern und auch in Deutschland. Wer die nachhaltige Mode online kauft, hilft nicht nur der Organisation, sondern zeigt gleichzeitig Flagge gegen Rassismus und Ungleichheit.

Nachhaltiges Band- und Fanmerch

Auf der einen Seite unterstützt EMP unterschiedliche Organisationen mit dem Verkauf ihrer Mode und Accessoires, auf der anderen Seite hat der Shop aber auch eigene nachhaltige Produkte im Angebot. Fans zum Beispiel von Rammstein, den Foo Fighters, Motörhead oder Volbeat können beim nachhaltigen Bandmerch Ausschau nach ihren neuen Lieblingsshirts, -tops, -jacken oder -pullovern halten. Wer hingegen Filme und Serien wie South Park, Haus des Geldes, Rocky, Harry Potter oder Jurassic Park verehrt, der kann seiner Liebe mit stylischen Shirts aus dem Bereich nachhaltiges Fanmerch Ausdruck verleihen.

Die Produkte selbst sind mit unterschiedlichen Siegeln versehen, sodass für alle Kunden direkt erkennbar ist, welcher Beitrag mit dem entsprechenden Kleidungsstück zum Umweltschutz geleistet wird. Folgende Siegel sind hier zu finden: Nachhaltige Produktion, 100% pelzfrei, Bio-Baumwolle, Recyceltes Material, Spendenbeitrag für die Umwelt, Spendenbeitrag für die Ozeane, Spendenbeitrag für soziale Projekte und OEKO-TEX®.