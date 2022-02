4. LIVING CRAFTS

LIVING CRAFTS bietet fair gehandelte Öko-Kleidung aus Bio-Baumwolle, Bio-Wolle und Bio-Leinen. Alle Kleidungsstücke im Sortiment sind nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS) Siegel zertifiziert. Zusätzlich ist das nachhaltige Modelabel offizielles Mitglied der Fair Wear Foundation (FWF) und setzt sich für die faire Produktion von Mode ein. LIVING CRAFTS pflegt langjährige Beziehungen zu seinen Lieferanten und legt Wert auf gute Arbeitsbedingungen der Produzenten - davon überzeugen sie sich persönlich vor Ort.

5. Jan 'n June

Dieses nachhaltige Modelabel wurde von zwei jungen Hamburgerinnen gegründet, denen faire Arbeitsbedingungen besonders nah am Herzen liegen. Deshalb haben sie eine familiengeführte Fabrik in Polen und Portugal für die Herstellung ihrer Kleidungsstücke ausgewählt, die sie regelmäßig besuchen und zu der sie eine gute Beziehung pflegen. Für die Textilien werden Bio-Baumwolle, Bio-Leinen, recycelte Baumwolle sowie recyceltes Polyester, gefertigt aus Meeresmüll und Fischernetzen, verwendet. Minimalistisches Design in Kombination mit einem Hauch Verspieltheit zeichnet die nachhaltige Mode von Jan 'n June aus.

Highlight: Jedes einzelne Kleidungsstück hat einen individuellen QR Code, über den Kunden alles über die Materialien und die Herstellung erfahren können.

6. Deerberg

Bei Deerberg kommen vor allem Damen in den Geschmack hochwertiger Öko-Mode. In naturschonenden Produktionsverfahren wird diese aus Naturfasern hergestellt. Sämtliche Lieferanten müssen sich an einen hauseigenen Kodex halten, welcher Sozial- und Umweltstandards beinhaltet und zusätzlich Anforderungen an die Produktion, Herkunft und Qualität der Materialien stellt. Damit die Partner sich dauerhaft an diesen Kodex halten, werden sie regelmäßig von unabhängigen Instituten überprüft.

Darüber hinaus achtet Deerberg auf möglichst kurze Transportwege, um Emissionen weitestgehend zu vermeiden. Die übrigen Emissionen kompensieren sie durch den Kauf von Klimaschutz-Zertifikaten, sodass sie mittlerweile offiziell als klimaneutrales Unternehmen gelten.

