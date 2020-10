Nachhaltige Online Shops: Fair und grün kaufen

Herkömmliche Kosmetik gerät immer wieder in die Kritik. Vor allem das häufig verarbeitete Mikroplastik und hormonell wirksame Inhaltsstoffe lassen Verbraucher nach Alternativen suchen. Hier bieten nachhaltige Online Shops mit Naturkosmetiksortiment Abhilfe.

BioNaturel: Online Drogerie für Naturkosmetik

BioNaturel ist ein konzernunabhängiger grüner Online Shop für Kosmetikprodukte. Der nachhaltige Marktplatz bietet über 7.300 Produkte aus dem Bereich Pflege und Wellness an. Welche Marken in das Sortiment aufgenommen werden, hängt beispielsweise von der ÖKO-TEST-Bewertung ab. Aber auch die Richtlinien des BDIH-Verbands für kontrollierte Naturkosmetik spielen eine Rolle.

PonyHütchen: Zero Waste Kosmetik

Der nachhaltige Online Shop PonyHütchen geht sogar noch einen Schritt weiter. Hier steht nicht nur der natürliche Ursprung der Inhaltsstoffe im Fokus, sondern auch eine umweltfreundliche Verpackung. Viele Artikel, wie die feste Haarseife, kommen unverpackt daher. Bei flüssigen Kosmetikartikeln setzt PonyHütchen auf Bio-Plastik auf Zuckerrohrbasis.

Das nachhaltige Konzept des grünen Online Shops kann noch mehr: Ein Mehrwegsystem für Deos soll den Zero-Waste-Lifestyle erleichtern. Dabei geben die Kunden die leeren Tiegel entweder im Store in Berlin zurück oder schicken die leeren Behälter per Post an das Unternehmen. Nach einer gründlichen Reinigung werden die Döschen wieder mit Deo befüllt und erneut verkauft.

Energie: Marktplätze für Öko-Strom

Preisvergleichen beim Strom lohnt sich. Um nicht nur günstige, sondern auch nachhaltige Angebote zu finden, gibt es eigene Marktplätze für Öko-Strom. Diese bieten CO2- und atomstromfreie Energie an.

Lition: Regionale Stromerzeuger finden

Der Marktplatz für Öko-Strom Lition bietet zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Dazu zählen beispielsweise Photovoltaik, Biogas sowie Wind- und Wasserkraft. Das Unternehmen arbeitet nur mit unabhängigen Erzeugern zusammen. Kunden können gezielt nach Anbietern in ihrer Nähe suchen und so sehen, woher ihr Strom kommt.

Um das Angebot abzurunden, bietet Lition sogar eigene Solaranlagen an. Käufer können sich dazu entscheiden, Teil der Lition Solar-Community zu werden. Nicht benötigter Solarstrom lässt sich so ganz einfach über den digitalen Marktplatz weiterverkaufen.

Simply Green: Wechseln und Prämien sichern

Simply Green bietet ebenfalls die Möglichkeit, schnell und günstig zu Öko-Strom zu wechseln. Interessierte geben einfach ihre Postleitzahl ein, wählen die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen aus und lassen sich ein individuelles Angebot berechnen. Das Besondere: Der Vertragswechsel wird mit einer Prämie belohnt. So zahlt sich das Wechseln doppelt aus.

Nachhaltige Online Shops für Lebensmittel: Ökologischer Genuss für die Küche

Auch in der Lebensmittelbranche gewinnt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr an Relevanz. Hier steht nicht nur eine positive Klimabilanz, sondern auch das Tierwohl im Fokus.

Kaufnekuh: Nachhaltiger Fleischgenuss

Für artgerechte Tierhaltung setzt sich das Unternehmen Kaufnekuh ein. Wie der Name bereits verrät, bietet der grüne Online Shop die Möglichkeit, frisches Fleisch einzukaufen. Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, schlachten die Bauern das Tier erst, sobald es vollständig verkauft ist. Dieser transparente Ansatz sorgt für mehr Wertschätzung von Kuh und Bauer – so lässt sich Fleisch mit gutem Gewissen genießen.

Koawach: Fairer Koffein-Kakao

Was vor ein paar Jahren in einer WG-Küche in Köln begann, ist mittlerweile zum Erfolgsrezept geworden: koffeinhaltiger Kakao mit fairem Ursprung. Der Wachmacher Guarana sorgt in Kombination mit dem Kakao für ein harmonisches Geschmackserlebnis. Alle Rohstoffe bei Koawach tragen das Fairtrade-Siegel. So ist der Kakao-Drink nicht nur ökologisch, sondern auch sozial nachhaltig.