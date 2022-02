David Trubridge: Designer-Lampen aus Neuseeland

Der neuseeländische Designer David Trubridge stellt mit seinem Team ausgefallene Leuchten in liebevoller Handarbeit her, inspiriert von der heimischen Landschaft. Dafür nutzt er zum überwiegenden Teil FSC-zertifiziertes Bambusholz und weitere nachhaltige Rohstoffe. Das FSC-Siegel steht für eine soziale und ökologische Waldbewirtschaftung.

Obwohl die Ware aus Neuseeland geliefert wird, erfolgt der Versand so CO2-arm wie nur möglich. Der Lampenschirm wird dabei in mehrere Teile zerlegt und anschließend in sogenannten Flatpacks verschickt. Diese Flatpacks messen lediglich 3 Prozent des Volumens der zusammengesetzten Designer-Leuchte. Dadurch, dass die einzelnen Teile der Lampen problemlos ausgetauscht werden können, sind sie besonders langlebig.

HerzBlut: Nachhaltige Leuchten im Industrial- und Skandi-Style

Die HerzBlut-Leuchten werden in traditioneller Handarbeit in einer eigenen Manufaktur im Sauerland produziert. Industrial- und Skandi-Liebhaber werden begeistert sein, denn die nachhaltigen Lampen fügen sich perfekt in diese Wohnstile ein. Nachhaltig sind die Leuchten deshalb, weil sie einerseits nachwachsende Rohstoffe, zum Beispiel Holz von FSC-Lieferanten, mit energiesparendem Licht kombinieren. Andererseits werden sie in einer umweltfreundlichen Verpackung versendet, eingehüllt in Folien aus Kartoffelschalen.

Zusätzlich engagiert sich HerzBlut abseits der nachhaltigen Produkte für den Umweltschutz. Das Unternehmen pflanzt unter anderem Bäume in heimischen Wäldern und hat eine Blumenwiese rund um die Manufaktur gesät - so bietet es Insekten einen Lebensraum.

Lampenwelt Gutschein nutzen und nachhaltige Produkte preiswerter erhalten

Wie wir nun erfahren haben, bietet der Lampenwelt Onlineshop zahlreiche Möglichkeiten, die eigenen vier Wände mit nachhaltigen Lampen von spannenden und hochwertigen Marken auszustatten. Sie werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, sind mit energiesparender LED-Technik ausgestattet oder werden in einer recycelbaren Verpackung verschickt. Sei es für das Wohnzimmer, Schlafzimmer, die Küche oder das Bad, bei Lampenwelt ist für jedes Bedürfnis und jeden Geschmack die passende Leuchte dabei. Wer besonders clever einkaufen möchte, der löst bei der Bestellung einen Lampenwelt Gutschein ein und sichert sich damit einen Preisnachlass.