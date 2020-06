Nachhaltige Taschen: Natürlich schön

Ein zweites Leben für PET-Flaschen

PET-Flaschen stehen aufgrund der hohen Mengen anfallenden Plastikmülls vielfach in der Kritik. Doch mit vermeintlichem Müll lässt sich allerhand Kreatives erschaffen: Das Unternehmen Ethnotek macht vor, wie gut Upcycling und Design harmonieren. So dienen PET-Flaschen als Grundgerüst für die eigenen Taschenkreationen. Neben Umhänge- und Bauchtaschen entstehen auf diese Weise auch faire Laptoptaschen.

Zusätzlich zur innovativen Materialwahl verfolgt Ethnotek das Direct-Trade-Konzept: Das Unternehmen steht im direkten Kontakt zu seinen weltweiten Produzenten. Damit geht ein unmittelbarer Einfluss auf die gezahlten Löhne und die fairen Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter einher.

Die Direct-Trade-Partnerschaft besteht zu Kunsthandwerkern aus fünf verschiedenen Ländern. Dieses globale Engagement spiegelt sich im Design der umweltfreundlichen Taschen wider: Die Produkte sind mit afrikanischen Batiken, gewebten Maya-Mustern und vietnamesischen Stickereien verziert und lassen so die Herzen von Ethno-Fans höherschlagen.

Kork: Nicht nur für die Flasche gut

Immer mehr Unternehmen setzen nachwachsende Rohstoffe ein, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Als heimlicher Held der umweltfreundlichen Taschen gilt Kork, die es zum Beispiel im Avocadostore gibt. Der Rohstoff, der aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird, eignet sich dank seiner samtweichen Haptik bestens für die Herstellung von Handtaschen. Hier profitieren vor allem Individualisten. Da es sich bei dem Werkstoff um ein Naturprodukt handelt, ist jede Kork-Tasche ein echtes Unikat.

Tipp: Mit einem Gutschein lässt sich im Avocadostore auf hochwertige und nachhaltige Produkte etwas sparen.

Das Potenzial dieses Rohstoffes hat unter anderem das deutsche Unternehmen Ulsto erkannt. Die Taschenkreationen im skandinavischen Stil glänzen nicht nur mit nachwachsendem Kork. Auch Filzelemente werden verarbeitet. Diese können mit einer weichen Haptik aufwarten, sind interessanterweise aber aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Regionales Plus: Eine Manufaktur im Erzgebirge fertigt die nachhaltigen Taschen in Handarbeit an. Faire Arbeitsbedingungen und kurze Transportwege sind durch die Produktion vor Ort in Deutschland also sicher.

Aus Schrott mach Chic: Lkw-Planen, Airbags und Co.

Beim Upcycling sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So kommen bei der Taschenproduktion immer ungewöhnlichere Rohstoffe zum Einsatz. Neben Lkw-Planen, wie sie das Schweizer Label Freitag verbaut, finden selbst ausrangierte Turnmatten in Rucksäcken und Taschen ein neues Leben. Beim Hamburger Label Zirkeltraining ist der Name Programm: Die Geldbörsen, Handtaschen und Reisetaschen sind aus upgecycelten Matten, Turngeräten und Planen gearbeitet.

Auch alte Airbags lassen sich in schicke und umweltfreundliche Taschen verwandeln: Das Unternehmen Airpaq hat sich auf das Upcycling von „Schrott“ spezialisiert. Die Designer verwandeln Ausschussware der Automobilbranche in nachhaltige Taschen. Ein Airbag bietet die stoffliche Grundlage für die besonderen Produkte. Selbst Sicherheitsgurte integrieren die Macher in die nachhaltigen Taschen. Fun Fact: Bei einigen Taschen und Rucksäcken dient das Gurtschloss zeitgleich als Taschenverschluss.