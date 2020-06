Kaffeegenuss: So einfach ist nachhaltige Geschmacksvielfalt

Anbieter für nachhaltigen Kaffee

Ökologisch produzierten Kaffee gibt es mittlerweile nicht mehr nur in Bio-Läden, selbst Discounter haben zertifizierte Kaffeesorten im Angebot. Neben größeren Anbietern wie GEPA und Rapunzel gibt es auch immer mehr Start-Ups, die mit einer möglichst ökologischen Kaffeeproduktion überzeugen wollen.

Coffee Circle: Unterstützung für Entwicklungsprojekte vor Ort

Das Berliner Unternehmen Coffee Circle bietet nachhaltigen Kaffee aus Äthiopien an. Die Unternehmer verfolgen dabei das Direct Trade Konzept und kaufen die Kaffeebohnen direkt bei den Produzenten ein. Und das Engagement geht noch weiter: Pro verkauftem Kilo Kaffee investiert Coffee Circle einen Euro in soziale Projekte im globalen Süden. Welche Aktion genau unterstützt werden soll, entscheiden die Kunden bei jeder Bestellung selbst. So geht Kaffeegenuss mit gutem Gewissen!

Moema: Von der Ernte bis zur Verpackung in nur einem Land

Auch der Anbieter Moema hat seinen Firmensitz in Berlin und setzt auf das Direct Trade Konzept. Moema setzt allerdings auf die Produktion in nur einem einzigen Land. Dadurch werden lange Transportwege gespart und zusätzliche Arbeitsplätze im globalen Süden geschaffen. Neben dem Anbau finden also auch die Röstung und Verpackung direkt in Brasilien statt.

Green Cup Coffee: Qualitätskaffee aus nachhaltigem Anbau

Das oberbayrische Unternehmen Green Cup Coffee will die Standards der Kaffeewirtschaft hinterfragen und herausfordern. Dazu setzen sie auf faire Arbeitsverhältnisse und einen natürlichen Anbau ohne Chemikalien und Pflanzenschutzmittel. Auch der Kaffeegenuss steht bei Green Cup Coffee im Mittelpunkt. Deshalb findet die Röstung traditionell in einem schonenden Trommelröster statt.