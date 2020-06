Nachhaltiger Kakao: Sich freiwillig durch den Kakao ziehen lassen

Der Ursprung der Kakaobohne

Die braune Bohne ist eigentlich gar nicht braun. Bei der Ernte ist die Kakaobohne noch weiß. Erst durch die Fermentation und die Trocknung bekommt sie ihre typische Braunfärbung und ihr schokoladiges Aroma.

Angebaut wird das „braune Gold“, wie die Kakaobohne wahlweise genannt wird, hauptsächlich in Afrika. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wurden 2017 weltweit 5,2 Millionen Tonnen Kakaobohnen geerntet – davon allein in Afrika über 3,6 Millionen Tonnen bzw. 70 Prozent. Allen voran in der Elfenbeinküste, wo über zwei Millionen Tonnen Kakaobohnen angebaut und geerntet wurden. Auf dem zweiten Platz folgt Ghana mit fast 900.000 Tonnen.

Die jährliche Kakaobohnenernte nimmt Jahr für Jahr zu. Im Jahr 2010 wurden weltweit 4,3 Millionen Tonnen Kakao geerntet. 2004 wurde zum ersten Mal die vier Millionen Tonne-Marke überschritten. Die Tendenz zeigt also deutlich in eine Richtung: Wachstum, Wachstum, Wachstum. Dies hat Auswirkungen auf alle möglichen Bereiche, wie der Umwelt oder den sozialen Verhältnissen im Produktionsland. Dazu später mehr.

Von der Bohne in den Supermarkt

Während in den Produktionsländern die Kakaobohne geerntet, fermentiert und getrocknet wird, findet die Verarbeitung hauptsächlich in anderen Ländern statt. Über internationale Händler kommt die aus den Bohnen gewonnene Kakaomasse zu den Schokoladenproduzenten, die diese zu Kakaobutter und Kakaopulver weiterverarbeiten. Die drei größten Produzenten weltweit sitzen in der Schweiz (Barry Callebaut: verarbeiten ca. zwei Millionen Tonnen Kakao pro Jahr), in Indonesien (Olam: verarbeiten ca. 950.000 Tonnen Kakao pro Jahr) und den USA (Cargill: verarbeiten ca. 800.000 Tonnen Kakao pro Jahr). Diese drei Unternehmen verarbeiten knapp die Hälfte der weltweit geernteten Kakaobohnen.

Die Kakaobutter und das -pulver kommt anschließend von den Schokoladeproduzenten zu den Schokoladeherstellern. Auch diese sitzen größtenteils in Europa und den USA. Der größte Süßwarenhersteller ist Mars, gefolgt vom italienischen Schokoladenhersteller Ferrero und dem amerikanischen Unternehmen Mondelez. Die beiden großen Schweizer Schokoladenhersteller Nestlé und Lindt & Sprüngli rangieren auf den Plätzen sechs und sieben. Das größte deutsche Schoko-Unternehmen ist Storck und platzierte sich 2019 auf den 14. Rang.

Einzelhändler kaufen anschließend von den Produzenten deren hergestellte Produkte und verkaufen diese an den Endkunden weiter. Aber nicht nur die Kakaobohne hat eine außerordentliche Reise und Entwicklung hinter sich. Der Preis der Bohne hat sich ebenso entwickelt. Ersichtlich wird dies anhand des Endproduktes: an einer Tafel Schokolade. Davon ausgehend, dass diese einen Euro kostet, ergibt sich folgendes Bild: