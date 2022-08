Biowein: Geringere Umweltbelastung und weniger Zusatzstoffe

Bioweine nehmen längst nicht mehr nur einen winzigen Teil im Weinregal ein. Sie sind mittlerweile zum Standard geworden, denn die Nachfrage wird immer größer. Doch was steckt hinter der Bezeichnung "Biowein"? Beim Biowein wird sowohl im Anbau als auch im Ausbau, also in den Schritten zwischen Ernte und Abfüllung, auf Nachhaltigkeit gesetzt. Zudem wird vollständig auf künstliche Schönungsmittel und Klärstoffe verzichtet. Stattdessen werden Bentonit, ein Mineral bestehend aus Kalzium-, Natrium- und Aluminium-Silikaten, und Aktivkohle zur Schönung genutzt. Eine weitere Besonderheit des Bioweins ist der geringere Einsatz von Sulfiten – Wein wird vor der Abfüllung zur Stabilisierung geschwefelt. Das häufigste Bio-Siegel ist dasjenige der Europäischen Union. Darüber hinaus gibt es weitere Zertifizierer wie Bioland oder Naturland. Je nach Land gibt es unterschiedliche Bio-Siegel.

Bioweine bei BELViNi

Es hält sich hartnäckig das Vorurteil, Biowein wäre geschmacklich nicht so gut wie konventionell hergestellter Wein. Dabei ist Biowein nicht nur gut für die Umwelt, sondern oft sogar noch ausdrucksstärker und lebendiger, denn durch den Verzicht auf chemischen Dünger kommt das Terroir besser zur Geltung. Wie immer gilt jedoch: Die Geschmäcker sind verschieden. Der Stil des Weins hängt neben der Art des Anbaus von vielen weiteren Faktoren wie Rebsorte, Herkunft und nicht zuletzt der Handschrift des jeweiligen Weinguts ab.

BELViNi bietet in seinem Wein-Onlineshop eine große Auswahl verschiedener Weine aus biologischer und biodynamischer Erzeugung an, die nicht nur gut für die Umwelt sind, sondern auch super schmecken.