Etwa acht Kilogramm Waschmittel pro Kopf verbrauchen wir in Deutschland im Jahr. Mit jeder Wäsche gelangt das Waschmittel samt umweltschädlicher Inhaltsstoffe ins Abwasser. Tenside aus Erdöl, Konservierungsstoffe und Duftstoffe sind nur schwer bis gar nicht biologisch abbaubar. So wandern sie mitunter weiter in Flüsse, Seen und Meere. Damit die Umwelt geschont werden kann, geben wir Tipps für nachhaltiges Waschmittel und wie man ökologischer Wäsche waschen kann.