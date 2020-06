Im Arbeitsalltag Gutes tun: 11 Tipps für Nachhaltigkeit im Büro

1. Energie sparen ist das A und O

Es gibt viel, das Arbeitgeber und Arbeitnehmer tun können, um im Büroalltag Strom zu sparen. Dies fängt bereits bei der Beleuchtung an. Im besten Fall ist das ganze Büro so konzipiert, dass genügend natürliches Licht einfällt. Zusätzlich kann ein schlaues Lichtkonzept dafür sorgen, dass weniger Leuchtmittel notwendig sind, um ausgezeichnete Beleuchtung zu gewährleisten. Elektrogeräte wie Computer, Drucker und Kopierer im Standby-Modus verbrauchen unentwegt Energie, selbst wenn sie niemand benutzt. Also am besten die Geräte stets vollständig ausschalten und damit auf Dauer viel Energie einsparen.

Auch beim Heizen bzw. bei der Benutzung der Klimaanlage lässt sich so einiges im Sinne der Nachhaltigkeit umsetzen. Eine automatische Heizungs- und Klimaanlagensteuerung kann im Laufe der Zeit Gold wert sein – und Anbieter wie Conrad bieten dabei genau die richtigen Automatisierungskomponenten. Und Butter bei die Fische: Zuhause heizen die meisten auch nicht bei offenen Fenstern, so wie es in vielen Büros der Fall ist. Hier sollte umgedacht werden, auch wenn es nicht die eigenen Stromkosten sind.

Nachhaltigkeit im Büro bedeutet aber auch, sich für einen Ökostromanbieter zu entscheiden.

2. Beim Kauf von Elektrogeräten auf Nachhaltigkeit achten

Ein Arbeitgeber, der Wert auf Nachhaltigkeit im Büro legt, wird (hoffentlich) bei der Anschaffung neuer Elektrogeräte ganz genau hinschauen. Dabei heißt das Motto in vielen Fällen: weniger ist mehr. Anstelle von Druckern an jedem Arbeitsplatz wird ein Netzwerkdrucker, auf den alle Mitarbeiter zugreifen, die bessere Lösung sein. Das gleiche gilt auch für Geräte wie Kaffeemaschinen und Kühlschränke.

Beim Kauf von Elektrogeräten spielt beim nachhaltigen Arbeitsplatz auch die Energieeffizienzklasse eine wichtige Rolle. Auch wenn mit der Energieklasse in der Regel auch der Anschaffungspreis steigt, wird sich die höhere Investition schnell bei der Energieersparnis bemerkbar machen.

3. Nachhaltigkeit beginnt bereits auf dem Weg zur Arbeit

Muss es auf dem Weg ins Büro immer das Auto sein? Fahrradfahren ist viel günstiger, oftmals praktischer und sogar noch viel besser für die eigene Gesundheit. Liegt das Büro zu weit weg, um mit dem Fahrrad zu fahren, dann bieten sich die öffentlichen Verkehrsmittel an. Eine Monatskarte kostet weniger als Benzin, Autoversicherung und Steuern – und besser für die Umwelt ist es allemal. Für diejenigen, für die Öffis nichts sind, könnte vielleicht ein Sammeltaxi oder Fahrgemeinschaften die umweltfreundlichere Alternative darstellen.