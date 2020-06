Alles Öko, oder was? – 7 Nachhaltigkeitssiegel fürs gute Gewissen

Fairtrade-Siegel: Kennzeichen mit großer Reichweite

Das Fairtrade-Nachhaltigkeitssiegel ist das wohl bekannteste unter den Fairness-Siegeln. Tausende Produkte tragen das Label – und zwar von Lebensmitteln, über Blumen und bis hin zur Kosmetik. Rund 1,7 Millionen Erzeuger in 75 Anbauländern arbeiten derzeit mit Fairtrade zusammen. Neben diversen Fairtrade-Produktsiegeln werden auch Rohstoffsiegel vergeben.

Zum Standard des Nachhaltigkeitssiegels von Fairtrade gehören Mindestpreise und Prämien für Produzenten und das Verbot von Gentechnik. Das allgemeine Fairtrade-Produktsiegel ziert ausschließlich Produkte, die aus 100 Prozent fair erzeugten und fair gehandelten Inhaltsstoffen bestehen. Für Produkte mit Mengenausgleich, bei denen Fairtrade- mit Nicht-Fairtrade-Produkten gemischt werden, gibt es ein Spezialsiegel und gesonderte Regelungen.

Dem Fairtrade-Label wird eine hohe Aussagekraft zugeschrieben und die Wirksamkeit der Bemühungen der Labelorganisation wurde bereits in mehreren Studien belegt. Im Gegensatz zu Kennzeichen wie dem von Naturland müssen die Rohstoffe hier allerdings keine zertifizierte Bio-Qualität aufweisen.

Nachhaltigkeitsfaktor: 9/10

Demeter: Höchste Standards für nachhaltige Landwirtschaft

Hinter diesem Nachhaltigkeitssiegel steht der älteste Bioverband Deutschlands. Seit 1924 setzt sich Demeter e.V. für ökologisch-nachhaltige Landwirtschaft ein. Mit dem Demeter-Siegel können sich aktuell rund 3.500 Produkte rühmen, wobei der Fokus auf Lebensmitteln liegt. Auch Kosmetik und Bekleidung gibt es mit dem Demeter-Kennzeichen.

Landwirte mit der Demeter-Zertifizierung bewirtschaften ihre Felder biodynamisch bzw. verwenden spezielle biologisch-dynamische Präparate, die die natürlichen Stoffwechselprozesse des Bodens unterstützen. Die Demeter-Landwirtschaft setzt Standards, die weit über die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung hinausgehen und gilt als die nachhaltigste Weise für die Bewirtschaftung von Land.

Zu den vielen strengen Richtlinien des Kennzeichens gehören das Verbot von Pestiziden, vorgeschriebene Biodiversität, Einsatz von Bio-Futter, Verbot der Hybridzucht im Getreideanbau sowie die obligatorische Tierhaltung für landwirtschaftliche Betriebe. Zertifizierte Produzenten müssen sich immer wieder Kotrollen unterziehen und ihren Betrieb voll und ganz auf die biodynamische Arbeitsweise umstellen.

Nachhaltigkeitsfaktor: 10/10

Europäisches Bio-Siegel: Vergleichsweise lasche Vorgaben

Zu den bekanntesten Nachhaltigkeitssiegeln gehört das Bio-Kennzeichen der EU. Es ist außerdem das am weitesten verbreitete. Dies liegt daran, dass alle Lebensmittel und Getränke, die ein Händler innerhalb der EU als „Bio-Qualität“ bewerben möchte, mit diesem Label gekennzeichnet werden müssen. Das Kennzeichen bekommen nur Produkte, die auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz verzichten und ohne Gentechnik hergestellt wurden. Für Tierhaltung gilt eine Höchstanzahl pro Hektar und es werden artgerechte Haltungsformen vorausgesetzt.

Auch wenn an das Europäische Bio-Siegel durchaus umfangreiche Anforderungen geknüpft sind, so kann es in puncto Nachhaltigkeit trotzdem nicht mit Siegeln wie dem von Demeter und HAND IN HAND mithalten. Im Gegenteil – bei Kritikern ist das Kennzeichen auch unter der Bezeichnung „Bio light“ bekannt. Dies liegt unter anderem daran, dass bei der Vergabe des Siegels auch die europaweiten Anbauinteressen berücksichtigt sind. So müssen zum Beispiel Erzeuger, die nach den EU-Richtlinien agieren, ihren Hof nicht ganz auf Bio-Produktion umstellen und können außerdem doppelt so viele Tiere auf einem Hektar halten als zum Beispiel beim Naturland- oder beim Bioland-Siegel.

Nachhaltigkeitsfaktor: 6/10