Naturkosmetik-Hersteller auf dem Vormarsch

Naturkosmetik vs. herkömmliche Kosmetik: wo liegen die Unterschiede?

Die grundsätzliche Unterscheidung ist eigentlich ganz einfach: Herkömmliche Kosmetik besteht ebenso wie die natürliche Kosmetik aus vielen verschiedenen Inhaltsstoffen. Doch während bei der konventionellen Kosmetik auch synthetische Bestandteile vorhanden sind, arbeiten Naturkosmetik-Hersteller ausschließlich bzw. überwiegend mit Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. „Natürlich“ bedeutet dabei unter anderem „tier- und umweltfreundlich“. Daher greifen Veganer gerne zu diesen Produkten, denn sie kommen in der Regel ohne tierische Inhaltsstoffe und auch ohne Tierversuche aus.

Achtung: Naturkosmetik bedeutet nicht automatisch, dass keinerlei tierische Inhaltsstoffe darin enthalten sind. So kann es durchaus sein, dass in Biokosmetik zum Beispiel tierisches Fett oder Bienenwachs enthalten ist. Es ist also in jeden Fall wichtig, auf die Angaben zu den Inhaltsstoffen der Kosmetikartikel zu achten.