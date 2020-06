Ökobanken und ihr Konzept: Das steckt hinter der grünen Geldanlage

GLS Bank

Die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken (GLS) ist die erste und älteste Ökobank in Deutschland. Sie bietet klassische Anlagemöglichkeiten wie ein Girokonto und Bausparverträge an und ist die einzige Ökobank, die auch mehrere Filialen in größeren Städten wie Bochum, Frankfurt, Hamburg, München oder Stuttgart hat. Kunden können sich Termine für persönliche Beratungsgespräche in der Bank holen, legen Konten an und bekommen dafür gebührenpflichtige Kredit- und Debitkarten. Eines der Alleinstellungsmerkmale der GLS-Bank ist die Möglichkeit für Kunden, kostenfrei Bargeld in den Filialen einzuzahlen. Die Angebote der GLS-Bank richten sich auch schon an sehr junge Sparer und Einrichter von Erstkonten.

EthikBank

Der Fokus der EthikBank liegt bei der Unterstützung sozialer Projekte. Die Unternehmen müssen aktives Engagement zeigen, um überhaupt als Kreditnehmer bei der EthikBank infrage zu kommen. Diese bietet ebenfalls wie konventionelle Banken Konten, Zahlungskarten sowie kurz- und langfristige Geldanlagen. Das Girokonto hat eine vergleichsweise hohe monatliche Grundgebühr, dafür aber keinen zusätzlichen Jahresbeitrag. Alle Karten für die Konten sind ebenfalls kostenpflichtig.

Triodos Bank

Die Tridos Bank ist eine niederländische Bank, die aber europaweit tätig ist. Sie besitzt in Deutschland eine Filiale in Frankfurt am Main und zeigt sich sehr vorbildlich in Sachen Transparenz. Es werden keine undurchsichtigen Bankgeschäfte getätigt und die Kreditnehmer sind den Kunden der nachhaltigen Bank namentlich bekannt. Ein Alleinstellungsmerkmal der Tridos Bank ist die erste grüne Zahlungskarte, die nicht aus Plastik, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist. Kunden können mit dem Einsatz ihrer Kreditkarte Bonuspunkte sammeln und diese wiederum für soziale Projekte spenden.

Umweltbank

Die Umweltbank investiert vorrangig in Umweltprojekte wie Solarfinanzierungen und bietet Bauherren eine ökologische Baufinanzierung an. Auch Wind- und Wasserkraftanlagen gehören zu den Kreditnehmern der Umweltbank. Allerdings können die Kunden bei dieser Bank kein Girokonto anlegen und es gibt auch keine Bank- oder Kreditkarte. Das Hauptaugenmerk dieser nachhaltigen Bank liegt neben der Baufinanzierung auf dem Fondssparen und der Altersvorsorge.

Weitere nachhaltige Finanzprojekte

Viele weitere Ideen und Konzepte entstehen derzeit rund um die Themen Nachhaltigkeit und Finanzen. Dazu gehört beispielsweise auch die digitale Plattform „tomorrow“, die seit 2019 nachhaltige Angebote von Versicherungen, Crowdfunding und Sparplänen bündelt. Kein Cent des verdienten Geldes wird für Rüstung, Kohlekraft, Gentechnik & Co ausgegeben. Mit der Nutzung des Angebotes leistet jeder User zu 100% einen ökologischen, sozialen und ökonomischen Beitrag.