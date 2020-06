Ökostrom-Vergleich: Fürs Gewissen und fürs Portemonnaie

Auf erneuerbare Energie umsteigen? So gelingt der Anbieterwechsel

Der Ökostrom-Vergleich zeigt, dass die Anbieter den Wechsel besonders unkompliziert gestalten wollen. In den meisten Fällen ist der Stromanbieterwechsel in wenigen Minuten abgeschlossen und der Grünstrom fließt wenige Wochen später auch schon durch die Leitungen. In der Regel reicht es, sich beim neuen Anbieter anzumelden – die Kündigung beim alten erledigt der neue Stromanbieter. Es steht also für den heimischen Grünstrom nicht mehr viel im Weg. Und in unserem Ökostrom-Vergleich wartet sicherlich auch das perfekte Angebot fürs gute Gewissen.