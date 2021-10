Online-Auktionsplattformen: Warum es sich lohnt zu handeln

Täglich neue Auktionen aus verschiedenen Sparten

Mehr Spaß, mehr Glücksgefühle – das hat sich Aladoo zum Ziel gemacht. Ob ausgelassener Tag im Freizeitpark, entspannter Kurzurlaub mit der Familie oder Me Time mit der neuen Trainingsbank: Aladoo-Auktionen machen das Leben bunter, schöner und spaßiger. Die Angebote sind dabei breit gefächert, denn neben Erlebnis-Angeboten wie Freizeitparktickets, Kurztrip-Angeboten oder Events werden besonders Produkte gern ersteigert.

Wir stellen die beliebtesten Auktionen aus den Kategorien Tagesausflug, Hotels und Produkte vor.

Tagesausflüge

Die beliebtesten Ausflugsziele sind allesamt Freizeitparks: Movie Park Germany und Kernie's Familienpark in Deutschland, Bobbejaanland in Belgien sowie Slagharen und Efteling in den Niederlanden. Nach Auktionen für diese Ziele sollten User also Ausschau halten.

Die Favoriten-Rolle geht hier an den Movie Park Germany. Der Freizeitpark punktet mit Attraktionen rund um das Thema Film und Fernsehen, wie zum Beispiel die Achterbahn „Star Trek™: Operation Enterprise“ oder die Wasserbahn „Dora's Big River Adventure“.

Hotels

Das Hotelangebot Aladoos konzentriert sich auf Hotels in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Hin und wieder finden aber auch Auktionen für weitere Länder wie beispielsweise Frankreich oder Luxemburg statt. Hier lohnt es sich, die Augen aufzuhalten.

Besonders beliebte Hotels auf der Auktionsplattform sind zum Beispiel die Fletcher Hotels. Der Hotel-Anbieter betreibt 90 Hotels in den Niederlanden, die nach erfolgreichem Abschluss einer Auktion frei wählbar sind. Weitere Hotels, die kürzlich hohe Zahlen an Geboten erhalten haben, sind das Mercure Paris Saint-Ouen in Frankreich, die Oostappen Ferienparks in den Niederlanden und Belgien sowie die Roompot Ferien- und Bungalowparks in ganz Europa.

Produkte

Bei Produkten setzten sich in der Vergangenheit vor allem Auktionen im Bereich Haushalt und Wohnen durch. So sind besonders Messersets und Kochgeschirr beliebt. Aber auch für ein 118-teiliges Bohrer-Set von Wolfgang wurde viel geboten. Ebenfalls beliebt: Das Heimkino-Set der Marke Hyundai.

Die Produktauktionen beschränken sich aber nicht nur auf eine Kategorie. Auch Produkte wie Kinderwagen, Fahrradsattel, Socken oder Trainingsbänke werden immer wieder versteigert.

Neben den erwähnten Kategorien erwarten Bieter bei Aladoo auch Events wie Kochkurse, Paintball, Flugstunden oder Konzerte.