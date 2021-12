Beleuchtung für die Küche - funktional und gemütlich

Da in der Küche nicht nur gearbeitet, sondern oftmals auch gemeinsam am Tisch gesessen wird, sollte bei der Planung der Küchenbeleuchtung darauf geachtet werden, dass sie nicht nur funktional ist, sondern auch Gemütlichkeit ausstrahlt. Empfehlenswert ist deshalb eine Aufteilung in Grundbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung und Akzentbeleuchtung.

Grundsätzlich für jede Art der Küchenbeleuchtung gilt Folgendes:

Das Licht sollte möglichst nicht blenden, sonst steigt das Unfallrisiko.

Die Oberfläche der Lampe sollte eine leichte Reinigung von Staub und Fett ermöglichen.

Sollen Leuchten zum Beispiel in der Nähe vom Herd oder einer Mikrowelle platziert werden, müssen sie der Hitze und Feuchtigkeit standhalten können.

Grundbeleuchtung

Damit die Küche im Bedarfsfall vollständig ausgeleuchtet werden kann, zum Beispiel beim Putzen, bedarf es einer Grundbeleuchtung. Diese kann vor allem durch Deckenleuchten geschaffen werden. Modelle aus Stahl, Kunststoff, Metall oder Glas eigenen sich dabei am besten, weil sie schnell und einfach von Schmutz befreit werden können. Da Familien und Freunde in der Küche allerdings auch oft gemütlich beieinandersitzen wollen, ist es sinnvoll, eine Deckenlampe mit Dimm-Funktion zu wählen. Somit kann für jede Situation das passende Licht eingestellt werden.

Arbeitsbeleuchtung

Für das Kochen und Backen in der Küche empfiehlt es sich, eine separate Arbeitsbeleuchtung zu installieren. Eine Deckenlampe reicht hierfür nicht aus. Denn gerade für das Schneiden von Gemüse ist es wichtig, dass kein Schatten auf den Arbeitsbereich fällt. Am besten werden also zusätzliche Lampen unter den Hängeschränken angebracht. Bei Lampenwelt steht eine riesige Auswahl zur Verfügung. Egal, ob Möbeleinbauleuchten, Möbelunterbauleuchten oder Panels, im Shop gibt es für jeden Geschmack die richtige Küchenbeleuchtung.

Akzentbeleuchtung

Damit der Wohlfühlfaktor in der Küche steigt, ist es ratsam, eine Akzentbeleuchtung einzurichten. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen können LED-Stripes an den unteren Kanten der Arbeitsfläche oder an Regalen angebracht werden, zum anderen können bestimmte Bereiche mit Pendelleuchten ausgestattet werden. Wer in seiner Küche eigene Kräuter heranzüchtet, der kann außerdem über die Anschaffung von Pflanzenleuchten nachdenken. Sie setzen das Grün nicht nur in Szene, sondern unterstützen zusätzlich das Wachstum.