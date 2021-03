Kleine Geschenke zu Ostern für Erwachsene - Tipps und Ideen

4. Fastenbrecher-Geschenkekorb

Fasten wird immer beliebter - 61 Prozent der Deutschen haben es schon einmal getan. Von Aschermittwoch bis Ostern wird 40 Tage lang verzichtet, in Vorbereitung auf das Schlemmen am großen Osterfest. Hat jemand in der Familie oder im Freundeskreis ebenfalls gefastet, so ist ein Fastenbrecher-Korb ein sehr aufmerksames Geschenk. Was kann dort hinein? Am besten genau das, worauf der Beschenkte verzichtet hat. In den meisten Fällen sind das Alkohol, Schokolade und Zigaretten. Einen hübschen Korb zum Befüllen gibt es unter anderem bei eBay preiswert zu ordern.

5. EcoCube - Pflanzen im Holzwürfel

Blumen sind zu jedem Anlass eine schöne Geschenkidee. Doch es muss nicht immer der Standard-Blumentopf oder -Blumenstrauß sein. Eine ganz andere Art, Blumen und Pflanzen zu verschenken, sind die sogenannten EcoCubes. Diese gibt es unter anderem im Avocado Store günstig zu kaufen. Der EcoCube ist ein kleiner Holzwürfel, gefüllt mit Samen und Wachstumsgranulat. Nachdem ein wenig Wasser darauf gegeben und der Holzwürfel in der Sonne platziert wurde, wächst daraus nach einigen Tagen eine hübsche Pflanze. Bereits nach wenigen Monaten kann diese dann mitsamt des Würfels vollständig in einen Topf oder in den Garten verpflanzt werden kann. Ein wunderbar nachhaltiges Ostergeschenk.