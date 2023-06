Tragbare Akkuleuchten: vielseitig und flexibel

Egal, an welcher Stelle des Gartens Licht benötigt wird, tragbare Leuchten mit Akku können jederzeit flexibel eingesetzt werden - als Tischleuchte, Stehleuchte, Hängeleuchte oder Terrassenleuchte.

Bei Lampenwelt gibt es sie in zahlreichen Farben, aus unterschiedlichen Materialien und in diversen Designs. Per USB-Stecker können die Akkuleuchten zuhause am Stromnetz aufgeladen und dann über einen praktischen Griff bequem getragen werden - und das nicht nur in den Garten, auf den Balkon oder die Terrasse. Die tragbaren Leuchten lassen sich zudem wunderbar mit an den See, zum Picknick oder Camping nehmen. Dank ihres warmweißen Lichts, teilweise sogar dimmbar, schaffen sie eine gemütliche Lagerfeueratmosphäre.