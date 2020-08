Pilze sammeln: Die besten Tipps für die Pilzsuche

Pilze sammeln – für viele Natur-Fans eine wahre Passion. Wie gut, dass der Spätsommer mit warmem Wetter und etwas Regen die Pilzsaison wieder einläutet. Doch was ist bei der Pilzsuche wichtig und wie gelingt es, auch als Anfänger den Überblick zu behalten?

Der richtige Zeitpunkt zum Pilze sammeln: Wann wächst wer?

Nicht jeder Pilz wächst zu jeder Zeit im Jahr. In der Pilzsaison müssen Temperatur und Niederschlagsmenge stimmen. Gerade nach einem Regenschauer sprießen Speisepilze besonders gut.

Von Juli bis November Steinpilze und Maronen im Wald sammeln

Besonders beliebt sind hierzulande Steinpilze. Sie wachsen zwischen Juli und November in Wäldern mit sandigem Boden. Typische Merkmale des Steinpilzes sind der dicke, nach außen gewölbte Stiel und der braune Hut. Je älter der Pilz, desto stärker verfärben sich die Röhren: Von einem hellen Ocker über Gelb bis hin ins Olivgrüne.

Die Marone ist ebenfalls ein Röhrenpilz, der im Wald wächst. Anders als beim Steinpilz ist der Hut flacher und der Stiel schlanker. Eindeutiges Erkennungszeichen: Die Röhren, wie beim Steinpilz weiß bis gelb-grünlich, verfärben sich auf Druck blau.

Pilze sammeln von Frühling bis Herbst: Speise-Morcheln, Pfifferlinge und die krause Glucke

Die eiförmigen Speise-Morcheln haben bereits im Frühling Saison: Sie wachsen im April und Mai auf feuchten Waldwiesen, vor allem unter Eschen. Mit einer Höhe zwischen 3 und 12 Zentimetern und ihrer graugelben Färbung fallen Speise-Morcheln nicht gleich ins Auge.

Das gilt auch für Pfifferlinge, die von Juni bis Oktober sowohl in Laub-, als auch in Nadelwäldern aus dem Boden sprießen. Die 3 bis 8 cm großen Pilze wachsen besonders gerne auf moosigem Untergrund und zeichnen sich durch ihren fruchtigen Geruch aus, der an Aprikosen erinnert.

Ähnlich wie die Speise-Morchel ist auch die Krause Glucke keine Augenweide – wartet aber mit einem intensiv-nussigen Geschmack auf. Der bis zu 20 cm hohe und bis zu 30 cm breite Pilz wächst auf Baumstämmen und erinnert auf den ersten Blick an ein Hybrid aus Schwamm und Blumenkohl. Aufgrund der unregelmäßigen Oberfläche ist es sinnvoll, den Pilz vor dem Verarbeiten zu zerschneiden und gut zu waschen.