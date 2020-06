In Zeiten, in denen eine ausgewogene Work-Life-Balance großgeschrieben wird, wünschen sich viele Arbeitnehmer eine längere Auszeit vom turbulenten Berufsalltag. Ein Sabbatical bringt die Möglichkeit mit sich, liegen gebliebene Projekte zu erledigen, zu reisen oder einfach nur den Stress hinter sich zu lassen. Doch wie wird ein solches Sabbatjahr finanziert und was muss beachtet werden?