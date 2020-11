Technik zu Tiefstpreisen zum Saturn Singles Day

Wie wichtig ist der Singles Day für Deutschland?

Der Singles Day hatte zu Beginn so seine Schwierigkeiten sich in Deutschland einen Namen zu machen. Mittlerweile ist er aber sehr bekannt und neben dem Black Friday eines der Shopping-Events des Jahres in Deutschland.

Einen großen Anteil daran trägt Saturn, denn der beliebte Fachhändler für Elektronik und Technik war einer der ersten Shops in Deutschland, die zum Singles Day viele Kracher-Deals im Angebot hatten. Auch in diesem Jahr wird der Singles Day bei Saturn wieder ein großes Shopping-Event werden.

Neben Saturn werden auch weitere Shops zum Singles Day 2020 Top-Angebote parat haben. Im letzten Jahr haben über 20 Händler mitgemacht. Der Singles Day rückt übrigens jedes Jahr früher in den Fokus der Händler. So hat Saturn bereits jetzt schon eine eigene Seite für die Singles Day-Angebote. So richtig los geht es aber erst am 11.11. um kurz nach 0 Uhr.