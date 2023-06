Lohnt sich die Anschaffung? Die Funktionen im Test

Wir haben den Saugroboter mit Wischfunktion getestet. Seine Funktionen und seine Leistung gibt es hier im Überblick.

1. Saugleistung

Der iRobot Roomba Combo j7+ verfügt über ein 4-Stufen-Reinigungssystem. Die Kombination aus biegsamer Eck- und Kantenbürste sowie zwei Gummibürsten für alle Böden sorgt dafür, dass die Räume vollständig von Staub und Dreck befreit werden können. Dabei werden auch (Tier-)haare sorgfältig eingesammelt, ohne sich in den Bürsten zu verfangen.

Die Saugleistung hat sich im Test als sehr gut erwiesen - vor allem auf Teppichboden konnte das Modell überzeugen. Die Gummibürsten an der Unterseite des iRobot sind mit speziellen Noppen versehen, die den Teppich beim Reinigen aufwirbeln, um so leichter Krümel, Haare und mehr zu entfernen.

2. Wischfunktion

Viele Saugroboter mit Wischfunktion haben das Problem, dass sie im Kombibetrieb hin und wieder nasse Flecken auf dem Teppich hinterlassen. Nicht so beim iRobot Roomba Combo j7+. Ist der Boden ungeeignet fürs Wischen, wird das Wischpad automatisch per Hebelmechanismus angehoben und oben auf dem Saug- und Wischroboter abgelegt. So wird vermieden, dass Teppiche mit dem feuchten Pad in Berührung kommen.

Die Wischfunktion lässt sich allerdings nicht gleichsetzen mit Bodenschrubben, sondern ist eher ein feuchtes Überwischen - wie bei vielen anderen Marken und Modellen auch. Auf diese Weise können vom Saugen aufgewirbelte Partikel beseitigt werden, nicht aber fest angetrockneter Schmutz.

3. Dirt Detect Technologie

Diese Funktion ist ein wahres Highlight: Dank spezieller Sensoren erkennt der iRobot Roomba Combo j7+ die Bereiche in der Wohnung, die besonders verschmutzt sind. Anschließend reinigt er die entsprechenden Stellen intensiver, indem er sie mehrmals anfährt.

4. PrecisionVision Navigationssystem

Der iRobot Saugroboter verfügt über eine selbstständige Objekterkennung und Objektvermeidung. Per Kamera sichtet er jedes Hindernis und geht ihm aus dem Weg. Weder Schuhe, Haustierhinterlassenschaften noch flache Gegenstände wie Ladekabel stellen ein Problem für das Gerät dar. Entdeckt es ein Objekt zum ersten Mal, schickt es ein Foto an die App, sodass die Bewohner entscheiden können, ob der iRobot ihm beim nächsten Mal ausweichen soll oder nicht. So lernt er das Zuhause bei jedem Reinigungsvorgang besser kennen.