Seen in Deutschland: Spaß und Entspannung an heimischen Ufern

See satt: Per Hausboot auf der mecklenburgischen Seenplatte

Die mecklenburgische Seenplatte ist für ihren Reichtum an Gewässern bekannt. Das Besondere: Viele der teils sehr großen Seen sind miteinander verbunden. So lassen sich mehrere Tage in der Seenlandschaft verbringen, ohne dass es langweilig wird.

Hausboot-Tour von Plauer See zur Müritz

Eine schöne Idee für den Urlaub in der Gruppe ist beispielsweise eine Hausboot-Tour. Innerhalb der mecklenburgischen Seenplatte bietet sich dafür die Wasserstrecke vom Plauer See zur Müritz an.

Die Tour ist mit Rückfahrt etwa 140 Kilometer lang und startet in dem Städtchen Plau am See. Durch den Petersdorfer See geht es vorbei an Malchow in den Fleesensee. Schon der anschließende Kölpinsee beeindruckt durch seine stattliche Größe. Nach der Binnenmüritz ist jedoch erst das Highlight erreicht: Die Müritz, die aufgrund ihrer Ausdehnung von 117 Quadratkilometern „kleines Meer“ genannt wird.

Angenehm: Die Strecke ist komplett frei von Schleusen.

Seen in Deutschland und lohnende Landgänge

Wer nicht nur die stille Fahrt auf dem Wasser genießen möchte, kann ein paar lohnende Stopps einlegen. So ist beispielsweise schon der Startpunkt mit seinen Fachwerkhäusern und einer Uferpromenade entlang der Elde sehenswert. Auch ein Halt in Malchow lohnt sich, dessen Innenstadt auf einer Insel liegt. Auf einer Seite ist diese per Drehbrücke mit dem Festland verbunden. Das imposante Kloster mit Orgelmuseum ist allemal einen Landgang wert.

Weiterhin empfiehlt es sich, im Hafen von Waren an der Müritz anzulegen. Pittoreskes Flair lässt sich aber auch in Röbel genießen: Eine lange Straße führt durch die Stadt, gesäumt von bunten Altbauten mit Holzfenstern und -türen.

Tipp: Der Aufstieg zum Kirchturm. Zwar verlangen die 150 Stufen viel ab, doch der herrliche Ausblick über die Müritz lohnt die Mühe allemal.