7. Die optimale Vorbereitung auf die Piste: Skigymnastik mit VR

Wer untrainiert nach der Sommerpause wieder auf die Skier steigt, wird schnell an seine Grenzen kommen. Mithilfe eines innovativen Systems von Icaros, das aus einer VR-Brille und einem 3D-Headset besteht, kann die Vorbereitung ganz praktisch und gemütlich im heimischen Wohnzimmer beginnen.

Wie funktioniert die VR-Gymnastik?

Über die Animationen wird der Körper dazu angeregt, bestimmte Bewegungen auszuführen. Es werden dabei nicht nur Kalorien verbrannt, sondern auch die Muskeln gestärkt, die beim Skifahren besonders beansprucht werden. Laut Hersteller werden knapp sieben Kilokalorien pro Minute verbrannt. Somit kann die VR-Skigymnastik auch als alltäglicher Fitnesstrainer und Kalorienverbrenner genutzt werden.

8. Touchscreen Skihandschuhe: Warme Hände, auch wenn das Smartphone klingelt

Nicht jeder entscheidet sich dazu, den Skiurlaub bewusst mit einem Digital Detox zu verbinden. Auch das Smartphone fährt mit und fängt für die Social-Media-Gemeinde oder die Daheimgebliebenen live die schönsten Panoramabilder ein. Damit nicht bei jedem Klick die Handschuhe ausgezogen werden müssen, wurden spezielle Touchscreen-Handschuhe entwickelt.

Was kann dieses Ski Gadget?

Mit normalen Handschuhen gelingt es in der Regel nicht, den Touchscreen zu bedienen. Durch die stromisolierende Wirkung kann kein geschlossener Kreislauf entstehen und der Bildschirm reagiert nicht. Touchscreen-Handschuhe sind aus einem leitfähigen Silbergarn gefertigt. Dadurch ist es problemlos möglich, das Display auch mit den Handschuhen zu bedienen - ohne dabei auf die klassischen Funktionen eines Skihandschuhs verzichten zu müssen, wie ein wasserdichtes, atmungsaktives und robustes Material.

9. Music on: Die Mütze mit eingebautem Lautsprecher

Kälteschutz und Musikvergnügen gleichzeitig: Wer auch auf der Skipiste nicht auf seine Lieblingsmusik verzichten möchte, der kauft sich am besten eine Mütze mit integrierten Bluetooth-Kopfhörern.

Wie funktioniert dieses Ski-Gadget?

In der Mütze ist ein Akku integriert, der genutzt ca. 3,5 Stunden lang hält. Per Bluetooth wird die Mütze mit dem Smartphone gekoppelt. An der Mütze selbst befinden sich Knöpfe für die Lautstärkeregelung sowie für den Vor- und Rücklauf. Darüber können sogar Anrufe entgegengenommen werden. Die Mütze muss per Hand gewaschen werden und vorher unbedingt die Kopfhörer aus der hinteren Öffnung im Innenteil entnehmen, damit es zu keinen unerfreulichen Überraschungen kommt.