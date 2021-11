Smart Home Beleuchtung nachrüsten

Mit smartem Licht fühlt sich Wohnen noch besser an. Zum Arbeiten im Homeoffice wird beispielsweise anderes Licht benötigt als an Spieleabenden mit Freunden oder bei einem gemütlichen Dinner. Wie praktisch, wenn die Beleuchtung individuell an die jeweilige Situation angepasst werden kann. Je nach Stimmung kann per smarter Lichtsteuerung sowohl die Helligkeit als auch die Farbe des Leuchtmittels eingestellt werden - auch über Sprache.

Ein weiterer Vorteil von Smart Home Beleuchtung ist, dass sie einen gewissen Schutz vor Einbrechern bietet. Während Hausbesitzer zum Beispiel im Urlaub sind, kann smartes Licht Lichtszenarien so imitieren, als wäre jemand anwesend. Auf diese Weise sehen Kriminelle eher von einem Einbruch ab.

Und so geht's:

Die wohl bekannteste Marke in Sachen Smart Home Beleuchtung ist Philips Hue. Allein das Leuchtmittel mit Bluetooth-Steuerung erzeugt bereits das ideale Licht für jede Situation. Zur Auswahl stehen 16 Millionen Farben und verschiedenste Weißtöne, die über die Hue-App kurzerhand eingestellt werden können. Das Smartphone wird über Bluetooth ganz einfach mit der Lampe verbunden und schon kann das Licht individuell angepasst werden. Das funktioniert für bis zu zehn Lampen in einem Raum.

Wer mehr Smart Home nachrüsten will, holt sich eine Hue-Bridge dazu und verbindet sie mit dem WLAN. Anschließend können Nutzer die gesamte Welt des Smart Homes genießen: Fernsteuerung des Lichts von unterwegs, Einstellung von Lichtroutinen und Home Security sowie die Nutzung des Sprachassistenten. Bis zu 50 Lampen im gesamten Haus können dabei in das Smart-Home-System integriert werden.

Neben den Produkten von Philips Hue gibt es selbstverständlich noch mehr Smart Home Beleuchtung im Lampenwelt Onlineshop. WiZ-Lampen beispielsweise ermöglichen den vollen Funktionsumfang ohne eine WLAN-Bridge. Die Leuchtmittel besitzen einen WLAN-Chip, über den sie sich mit dem Router verbinden und von überall auf der Welt gesteuert werden können. Smart Home nachrüsten ist hier kinderleicht: Die Leuchte wird lediglich in die Fassung eingeschraubt und kann kurz darauf per Smartphone in Farbe und Helligkeit eingestellt werden. Da die WiZ-Lampen mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel sind, ist es sogar möglich, das Licht per Sprache zu steuern.